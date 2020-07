Die Leipziger Immobilienfirma ASE Real Estate hat einen Großteil des Altenburger Denkmalensembles in der Südstraße gekauft. Die Städtische Wohnungsgesellschaft zeigte sich mit dem Verkauf der früheren Gagfah-Siedlung zufrieden, was neben dem Preis auch an einer Sanierungsgarantie mit modernen Wohnungen liegt.