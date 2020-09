Leipzig

Tanzen, trinken und Strandflair, alles unweit des Leipziger Zentrums? Das ist an diesem Wochenende wohl zum letzten Mal möglich. Der Beach Club La Playa auf der Alten Messe schließt – allerdings nicht freiwillig. Der Mietvertrag läuft am 15. September aus und wird von der Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks – KG, kurz LEVG, nicht verlängert. Unter dem Motto „This is the End“ sind deswegen von Freitag bis Sonntag die letzten Veranstaltungen geplant.

„Ich bekomme täglich 200 bis 300 Nachrichten von Menschen, die wegen der Schließung bestürzt sind“, sagt Betreiber Rico Hartmann im Gespräch mit der LVZ. Auch er selbst bedauere, dass ausgerechnet im Corona-Jahr Schluss sein soll. „Das Kapitel bekommt so keinen würdigen Abschluss.“ Zudem habe er bereits im vergangenen Jahr über eine Verlängerung des Mietverhältnisses mit der LEVG verhandelt, damals seien die Signale positiv gewesen. Doch dann hieß es, der Verbleib des Strandclubs sei nicht möglich.

Anzeige

Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2021 beginnen

Laut LEVG, die im Auftrag der Stadt die Flächen der Alten Messe entwickelt und vermarktet, wird das Ende der Zwischennutzung allen Mietern transparent kommuniziert. Eine Verlängerung des Vertrags sei nicht möglich, weil die Straße des 18. Oktober vor dem La Playa ausgebaut werden soll. „Ein Abschnitt ist bereits im südlichen Teil realisiert“, teilte die Stadt auf LVZ-Anfrage mit. „Für den Bereich zwischen Stadtarchiv und Soccerworld, also die Fläche, auf der das La Playa liegt, sollen nun im kommenden Frühjahr die Arbeiten beginnen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Party im La Playa Beachclub in Leipzig im August – in Zeiten von Corona mit Abstand und Anstehen Quelle: Andre Kempner

Dabei würden sowohl die im Untergrund liegenden Leitungen erneuert als auch die Flächen der grünen Mittelachse als Fahrradstraße fortgeführt. Eine Verlängerung des Mietvertrages mit dem La Playa sei vor diesem Hintergrund „ganz faktisch nicht möglich“ und war laut LEVG von vornherein ausgeschlossen.

La Playa wollte wenigstens ein weiteres Jahr bleiben

Hartmann hat wenig Verständnis für diese Begründung. Er habe wenigstens um eine Verlängerung für ein Jahr gebeten. Für den Ausbau der Fahrradstraße müsse zunächst eine andere Immobilie weichen, Verzögerungen seien möglich. „Das La Playa ist zur Institution geworden“, sagt Hartmann. Viele Leipziger Firmen hätten ihre Sommerfeste im Club gefeiert, Alternativen mit ähnlichen Konzepten fehlten in der Messestadt. Auch deswegen gebe es Überlegungen, Hebel gegen das verordnete Ende in Bewegung zu setzen.

Dass das La Playa beliebt ist, sieht auch die LEVG. „Viele Leipziger und auch Gäste der Stadt haben das Angebot von La Playa über die Jahre genutzt und so die Alte Messe mit Leben erfüllt“, teilte die Gesellschaft mit. „Insofern blicken wir mit einem freudigen und einem traurigen Blick auf die Sache.“ Allerdings habe die Entwicklung der Infrastruktur eine strategische Bedeutung und werde deswegen priorisiert.

Von Josephine Heinze