Leipzig

„Die Leipziger Beatdemo ist nach dem 17. Juni 1953 eines der wichtigsten Ereignisse und die größte Demonstration, die es bis dahin gegeben hatte.“ Für den Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe hat der Aufstand der „Beatniks“ am Reformationstag 1965 daher längst einen festen Platz auf dem langen Weg zur Friedlichen Revolution, die 24 Jahre später über das DDR-Regime siegen sollte. Doch in der offiziellen Geschichtsschreibung der Stadt spielt dieses Datum bis heute keine Rolle.

Das könnte sich allerdings bald ändern. Denn vor dem Hintergrund des nahenden 60. Jahrestages beabsichtigt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke), das Ereignis ins Konzept zur Erinnerungskultur der Stadt aufzunehmen und in die Feierlichkeiten zum 35. Jubiläum der Friedlichen Revolution im Jahr 2024 einzubinden. Es werde überlegt, im öffentlichen Raum an die Beatdemo zu erinnern. Den Anstoß dazu gaben die Grünen im Stadtrat. „Denn der Leipziger Beataufstand ist ein bedeutsames Beispiel dafür, wie Geschichte quasi ‚von unten‘ gemacht wird“, hebt Bert Sander, Mitglied der Grünen-Fraktion und Vorsitzender des Kulturausschusses, hervor. Leipzig als Stadt der Demokratie und musikalischen Kultur täte gut daran, „diese vorhandene Lücke schnellstens zu schließen und dem geschichtlichen Ereignis einen entsprechenden Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung zu geben“. Die CDU signalisierte dafür bereits ihre Unterstützung in der Ratsversammlung, die über die offizielle Würdigung der Beatdemo voraussichtlich im März entscheiden wird. „Schließlich zeigt auch diese Demonstration den Widerstand und den Willen zum Umschwung in der Bevölkerung, der auch schon am 17. Juni 1953 vorherrschte, der immer und immer wieder – mal im Kleineren, mal im Größeren – spürbar war und der schließlich und endlich in der Friedlichen Revolution mündete“, so CDU-Fraktionschef Frank Tornau. Seine Fraktion bestehe allerdings darauf, an dem Erinnerungsprojekt das Archiv Bürgerbewegung e.V. zu beteiligen. Das Archiv hat die Beatdemo schon detailliert aufgearbeitet.

Wasserwerfer auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz

Es war der Vormittag des Reformationstages 1965, an dem die Polizei eine Protestkundgebung gegen die DDR-Kulturpolitik auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz auflöste. Dem vorausgegangen war ein Verbot zahlreicher Beat-Gruppen. Die Staatsmacht setzte einen Wasserwerfer ein, inhaftierte mehrere hundert Menschen. „Insgesamt wird von 267 Zugeführten gesprochen, andere Quelle sprechen von 269“, berichtet Michael Wildt vom Vorstand des Bürgerarchivs, der in verschiedenen Archiven zu dem Ereignis geforscht und mit Zeitzeugen gesprochen hat. Eine Erklärung für die unterschiedlichen Zahlen: Es könnte der ein oder andere Funktionärssohn dabei gewesen und dann aus einigen Listen entfernt worden sein.

Diesen Wasserwerfer setzte die Polizei gegen die Teilnehmer der Beatdemo ein. Quelle: Archiv Bürgerbewegung Leipzig

„Die Mädels wurden am nächsten Tag wieder nach Hause geschickt“, erzählt Wildt. „Die Jungs kamen nach Regis-Breitingen.“ Nach Recherchen des Bürgerarchivs war das dortige Kulturhaus bereits in der Nacht vor der Kundgebung freigeräumt worden. Es war eines der berüchtigten „Arbeits- und Erziehungskommandos“, die die DDR bereits ab 1962 installierte. Wildt: „Jugendliche, die unangepasst waren, konnten ohne gerichtliche Verurteilung für bis zu fünf Jahre dorthin eingewiesen werden.“ Die Anwohner glaubten, es handele sich um Haftarbeitslager. Was sie nicht wussten: „Es waren keine verurteilten Straftäter“, so Wildt, „sondern unangepasste junge Leute, die ein bisschen auf dem Schwarzmarkt gedealt haben, die beim Beat oder Rock’n’Roll waren, die ein bisschen unbequem waren.“

Mehr als 100 Jugendliche in Regis-Breitingen in Zwangsarbeit

Einige Quelle sprechen von 113 Jugendlichen, die nach der Auflösung der Demo nach Regis-Breitingen verschleppt wurden, andere von 109. Sie waren nicht verurteilt. Nur gegen die sogenannten Rädelsführer gab es später einen Prozess. Die jungen Leute mussten im nahen Braunkohletagebau arbeiten und Gleise verlegen. Sie wussten nicht, wie lange die Zwangsarbeit dauern würde. Es gab Verhöre mit Kriminalpolizei und Staatssicherheit (Stasi). Wildt: „Die haben ihnen gesagt, ihre Entlassung hängt davon ab, ob sie kooperativ sind.“ Inoffizielle Mitarbeit bei der Stasi gegen Freilassung. „Es gibt jede Menge Verpflichtungserklärungen.“

Wer sich weigerte, als IM zu arbeiten, für den war nach der Entlassung aber noch nicht Schluss. Betrieb und die Stasi am Heimatort wurden informiert, sodass die Einflussnahme und Überwachung weiterging. „Bei vielen hat diese Zeit die Biografie negativ beeinflusst“, sagt Wildt. Dabei seien das alles „unpolitische Jugendliche“ gewesen, „die einfach nur westliche Musik hören wollten“, so Bürgerrechtler Schwabe. „Und die haben sie zu Staatsfeinden gemacht.“

Die Geschichte der Beatdemo begann im Grunde schon mit dem Mauerbau 1961. Bis dahin konnten sich die Jugendlichen Schallplatten und Klamotten in Westberlin kaufen. Plötzlich wurden sie vom Westen abgeschnitten. Nach dem Mauerschock zogen sie sich ins Private zurück. Um sie wieder für den jungen Arbeiter- und Bauernstaat zu gewinnen, öffnete sich die Jugendpolitik ab 1963. „Die FDJ wurde vor den Karren gespannt“, erinnert Wildt. Plötzlich fanden in Leipzig auf offener Straße Gitarrenwettbewerbe statt. Beatbands sprossen wie Pilze aus der Erde. Das staatliche Musiklabel Amiga brachte Beatles-Schallplatten auf den Markt. Wildt: „Es wurde nicht Beat genannt, sondern die neue Gitarrenmusik.“

SED-Hardliner nehmen Öffnung der Jugendpolitik zurück

Dann kam der Schock. Die Hardliner in der SED um den späteren Staats- und Parteichef Erich Honecker setzten sich durch, beendeten die Öffnungspolitik. Willkommener Anlass war ihnen ein Waldbühnen-Konzert der Rolling Stones am 19. September 1965 in Westberlin, bei dem es zu massiven Ausschreitungen mit Dutzenden Verletzten und Verhaftungen gekommen war. Fortan, so Wildt, sollten die Beat-Gruppen „härter angefasst werden, ihnen sollte Steuerhinterziehung nachgewiesen werden“. Diejenigen, die keiner geregelten Arbeit nachgingen, sollten in Arbeits-Erziehungskommandos eingewiesen werden.

Die Leipziger Behörden waren ganz besonders eifrig. Die Bands mussten fortan vor Auftritten vor einer Kommission spielen. Daraufhin wurden 44 von 49 Bands verboten – unter anderem so beliebte Gruppen wie die Butlers.

Zwei Markkleeberger drucken Flugblätter mit Demo-Aufruf

In dieser Situation kauften zwei Markkleeberger Jugendliche einen Kinderstempelkasten und druckten damit 174 Flugblätter – der Aufruf zum Protest am 31. Oktober 1965, 10 Uhr, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Sie legten die Zettel unter anderem in Leipzig und Schkeuditz in Telefonzellen und Kneipen aus. Es dauerte nicht lange, bis Stasi und Kripo davon Wind bekamen und sie eifrig einsammelten. „Parallel dazu wurde überall – in allen Schulen, Berufsschulen und Internaten – Druck aufgebaut“, berichtet Wildt. „Lehrer, Erzieher, Vorarbeiter und Meister warnten ihre Schüler: Wenn ihr dort am Sonntag hingeht, dann verliert ihr euren Ausbildungsplatz, ihr dürft nicht auf die Erweiterte Oberschule, dann gibt es richtig Stress.“ Ironie der Geschichte: Erst dadurch wurde die Aktion so richtig bekannt.

Mit diesem Flugblatt riefen zwei Markkleeberger Jugendliche zum Protestmarsch auf, der als Beatdemo in die Geschichte eingehen sollte. Quelle: Archiv Bürgerbewegung Leipzig

Polizei setzt riesige Maschinerie in Gang

Die Polizei hatte sich gut vorbereitet, setzte eine riesige Maschinerie in Gang, zog sämtliche Kräfte im Volkspolizeikreisamt zusammen; unter anderem zwei Kompanien der Volkspolizeischule, sieben Funkstreifenwagen, zwölf Motorradstreifen, neun Diensthundestreifen, zwei Lautsprecherwagen, zwei Wasserwerfer; die im offiziellen Sprachgebrauch damals als Tanklöschfahrzeuge bezeichnet wurden. „Man hat völlig überreagiert“, sagt Wildt. „Es wäre überhaupt nichts passiert.“ Auf dem und am Wilhelm-Leuschner-Platz befanden sich an dem Vormittag 2500 bis 3000 Menschen, davon etwa 500 bis 800 Beatfans, die an ihrem Äußeren deutlich zu erkennen waren. „Der Rest waren Genossen der SED, Sicherheitskräfte in Zivil und Studenten der DHfK, Sektion Ringen.“ Die zwei Jungen, die die Flugblätter gedruckt hatten, waren aus Angst gar nicht erst gekommen, auch die Butlers nicht. „Die saßen im Ratskeller.“

Die Aktion hätte sich daher vermutlich schnell wieder aufgelöst. Aber am Nachmittag sollte das Fußball-Länderspiel DDR gegen Österreich stattfinden und die Behörden hatten wohl Sorge, „dass die österreichischen Journalisten in Leipzig mitkriegen, was in der schönen, sauberen DDR los ist“, sagt Wildt. Der Einsatzbefehl für die Volkspolizei lautete daher: Nicht zulassen, dass Jugendliche auseinanderrennen, sondern zusammenfassen, verladen und in die Untersuchungshaftanstalt in der Beethovenstraße bringen.

Flyer zum Gedenkkonzert am 29. Oktober 2005 anlässlich des 40. Jahrestages der Leipziger Beatdemo. Quelle: Archiv Bürgerbewegung Leipzig

Zum 40. Jahrestag der Beatdemo organisierte das Bürgerarchiv ein großes Beat-Konzert im Haus Auensee und präsentierte die Ausstellung „ALL YOU NEED IS BEAT: Jugendsubkultur in Leipzig 1957–1968“, die zuerst im Neuen Rathaus und später in anderen deutschen Städten gezeigt wurde. „Für die Ausstellung gibt es immer noch ein großes Interesse“, sagt Archivleiterin Saskia Paul. „Sie gehört zu unseren gefragtesten Wanderausstellungen.“

Das Bürgerarchiv sucht zur Beatdemo immer noch Zeitzeugen und Dokumente. E-Mail-Kontakt: info@archiv-buergerbewegung.de

Von Klaus Staeubert