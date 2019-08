Leipzig

Das im Januar 2019 geräumte Black Triangelsoll eine kulturelle Nutzung erhalten. Nach LVZ-Informationen hat der bisherige Eigentümer Deutsche Bahn AG das etwa 10 000 Quadratmeter große Grundstück am Gleisdreieck Arno-Nitzsche-Straße unlängst verkauft. Der Notartermin fand schon im Juli statt. Erwerber ist demnach eine Gesellschaft, die das Areal nur übergangsweise im Besitz behalten soll. Geplant ist die Einrichtung einer Stiftung, welche eine nicht-kommerzielle Nutzung als Kulturzentrum auch langfristig absichern könnte.

Standorte von Distillery und TV-Club bedroht

Hinter den Erwerbern stehen zwei Leipziger Clubs, deren aktuelle Standorte durch geplante Baumaßnahmen bedroht sind. Zum einen ist das der studentische TV-Club auf dem Eutritzscher Freiladebahnhof, zum anderen Ostdeutschlands ältester Techno-Club Distillery auf dem Areal am Bayerischen Bahnhof. Die Kulturmacher wollen das frühere Umspannwerk in Marienbrunn jedoch keineswegs für sich alleine haben, vielmehr auch andere Initiativen aus dem Leipziger Süden in die riesigen Bauten einquartieren. Zum Beispiel soll es darüber schon Einvernehmen mit einer Kunstgalerie geben, die auch kulturpolitische Diskussionen und andere Veranstaltungen organisiert. Ebenso gehören Probenräume für Bands sowie Ateliers für Künstler/Handwerker zu dem im Aufbau befindlichen Konzept, das noch viele Freiräume enthalte, erklärte ein Vertreter der Stiftung gegenüber der LVZ. Am 17. September um 19 Uhr wolle die Stiftung ihre ersten Ideen im UT Connewitz vorstellen und auch weitere von den Einwohnern sammeln. Schon in den nächsten Tagen werde man auf die Anwohnerinnen und Anwohner zugehen.

Zeitdruck für Umzug durch neue Stadtviertel

Öffentlich wollten sich die Beteiligten bisher nicht zu den Plänen äußern. Anfang Juli hatte Steffen Kache, Chef der 1992 gegründeten Distillery, lediglich gesagt: „Wenn alles klappt, werden wir umziehen.“ Ab Herbst 2021 solle neben dem jetzigen Standort an der Kurt-Eisner-Straße ein neues Wohnviertel entstehen, was den Club gefährde. Am liebsten wolle man dem Leipziger Süden treu bleiben. Der alte Pachtvertrag laufe aber 2022 aus.

Dem TV-Club an der Theresienstraße wurde eine Frist bis „mindestens zum Jahresende“ 2019 eingeräumt, erklärte er im Februar. Inzwischen hat die Stadt die Arbeiten am Bebauungsplan für den Eutritzscher Freiladebahnhof (wegen des Verkaufs der Flächen) unterbrochen – vorerst bis zum Frühjahr 2020. Womöglich erhält Leipzigs ältester Studentenclub (gegründet 1970) dadurch nun mehr Zeit.

Kommune lehnte Kauf der Gebäude ab

Nicht bekannt ist, inwieweit die Kulturschaffenden von ihren Altvermietern bei dem neuen Projekt unterstützt werden. Sowohl die CG-Gruppe als auch die Leipziger Stadtbau AG hatten einst bekundet, den Clubs bei der Suche nach einem Ausweich helfen zu wollen. Die Leipziger Stadtverwaltung lehnte einen Kauf der denkmalgeschützten Gebäude im Januar 2019 ab. Nach LVZ-Informationen waren das Kultur- und Baudezernat jedoch in die folgenden Gespräche über eine künftige Nutzung eingebunden. Eventuell könnte die Kommune beim Beschaffen von Fördermitteln für die Sanierung tätig werden.

Hohe Investitionen vor Veranstaltungsbetrieb

Um eine Betriebserlaubnis als Veranstaltungsstätte zu erhalten, wären im ehemaligen Black Triangel erhebliche Investitionen nötig. Die Gebäude stammen aus dem Jahr 1905. Sie sollten ein Kraftwerk samt Turbinenhalle, Kesselhaus, Werkstätten und Wohnungen aufnehmen. Kleinere Bereiche sind im sächsischen Altlastenkataster erfasst. 1994 legte die Bahn das Areal still, im Juni 2016 wurde es vom linken „Kulturkollektiv Arno-Nitzsche“ besetzt, das auch einige Instandsetzungen vor Ort in die Wege leitete. Nach längerem Rechtsstreit ließ die Bahn das Gelände im Januar 2019 räumen und sichern.

Von Jens Rometsch