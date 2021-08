Leipzig

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat auch in Leipzig seine Spuren hinterlassen. Die Pegelstände von Pleiße, Weißer Elster oder Karl-Heine-Kanal sind gestiegen – so stark, dass Bootsverleihe vorübergehend ihren Verleih stoppen müssen. Am Wochenende hatte der anhaltende Regen im Freistaat bereits zu ersten Hochwasserwarnungen geführt.

„Seit Samstag geben wir keine Boote mehr raus, das ist aktuell zu gefährlich“, heißt es seitens des Bootsverleihs Herold in Leipzig-Schleußig. Durch die zuletzt stark gestiegenen Pegelstände sei die Strömung zu stark geworden. Es bestehe eine höhere Gefahr zu kentern. Außerdem seien kleinere Boote nicht manövrierfähig und es sei schwieriger, Motorbooten während der Fahrt auszuweichen. „Besonders im Bereich des Palmgartenwehrs kann die Strömung sehr stark werden“, betonte der Verleih.

Regen-Ende ab Dienstag erwartet

Auch beim Bootsverleih Scheibenholz werden seit Sonntag keine Paddelboote und Co. mehr aufs Wasser gelassen. „Es hat extrem viel geregnet und gerade gegen die Strömung zu paddeln ist schwierig und auch gefährlich“, sagt Inhaber Jan Benzien. Aktuell werden in seinem Bootsverleih nur Motorbootfahren auf dem Karl-Heine-Kanal angeboten. Er hoffe, dass sich das ab Ende der Woche ändert und der Verleih wieder starten kann, so der Inhaber.

Ein Blick auf die aktuellen Wetterprognosen für Leipzig macht Hoffnung: Im Wochenverlauf soll der Regen abnehmen. „Ab Montagnachmittag wird noch einmal stetiger Regen erwartet, es könnte auch gewittern. Dienstagvormittag wird der Regen dann nachlassen“, so Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.

Tief „Nick“, das den Dauerregen nach Sachsen brachte, wird dann von Hoch „Gaya“ abgelöst. Ab Mitte der Woche werde das Wetter in Leipzig zunehmend freundlicher und Donnerstag und Freitag könnten die Temperaturen auf 24 Grad klettern, so Hickmann.

Bootsverleih nach tagesaktueller Wetterlage

Für die Leipziger Bootsverleihe ist das eine gute Nachricht. Denn die Saison geht noch bis Oktober. Wie schnell die Pegelstände sinken und Bootsfahrten auf den Flüssen und Kanälen in der Messestadt wieder möglich sind, lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit sagen. „Das können wir nur tagesaktuell entscheiden“, so der Bootsverleih Herold. Wer ein Boot leihen möchte, sollte am besten vorher anrufen und den aktuellen Stand erfragen.

Denn das Wetter bleibt weiterhin unbeständig. Laut DWD naht Ende der Woche schon das nächste Tief, das erneut Regen in den Freistaat bringen könnte.

Von Lilly Günthner