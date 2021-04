Leipzig

Es ist ein unglaublicher Fund: Stephan Lademann (43), der an der Lyoner Straße/Plautstraße neben dem Lindenauer Hafen eine Motorbootsvermietung betreibt, hat am Mittwoch eine Kiste aus dem Saale-Leipzig-Kanal nahe der Unterführung der Bundesstraße 186 von Dölzig nach Schkeuditz geborgen. Darin befanden sich Schlüssel, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus einem Diebstahl vom Sommer 2018 stammen.

Damals wurden der Wohnungsgenossenschaft Lipsia mehr als 900 Notdienst-Schlüssel für Hauseingangstüren gestohlen. Das Portal Tag24 hatte zuerst über den Sensationsfund berichtet. Noch ist allerdings nicht abschließend geklärt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf LVZ-Nachfrage, ob es sich tatsächlich um die 2018 geklauten und registrierten Schlüssel handelt. „Das müssen unsere Experten erst noch detailliert prüfen“, sagte sie am Freitag. „Wir haben sie erst einmal sichergestellt.“

Bootsverleiher Stephan Lademann findet im Saale-Leipzig-Kanal eine Kiste mit verrosteten Schlüsseln, die vermutlich der Wohngenossenschaft Lipsia im Sommer 2018 gestohlen worden waren Quelle: Stephan Lademann/privat

Mit Seil und Bootshaken geborgen

Wie kam es zu dem Fund? „Es war ein sonniger Tag. Ich war mit meiner Frau privat mit dem Boot unterwegs und habe am Rand des Kanals den Grund und Fische beobachtet“, erzählt Lademann gegenüber der LVZ. Dabei entdeckte er einen viereckigen Gegenstand, den seine Frau Ute zunächst für einen Betonklotz hielt. „Das konnte ich mir allerdings nicht vorstellen, da dies in einem künstlich angelegten Gewässer unüblich ist.“

Deshalb habe er mit dem Bootshaken versucht, an der Oberfläche des Gegenstandes herumzukratzen, der daraufhin weiß wurde und an einigen Stellen rostig aussah. „Ich habe mir ein Seil mit einer Schlinge gebunden und mit der Bootsstange versucht, die Kiste ins Boot zu ziehen“, erklärte er. Doch die sei sehr schwer gewesen. Hängend am Boot habe er die Kiste schließlich an Land gefahren, sei auch mit den Füßen durchs kalte Wasser gewatet. In der Kiste habe er dann etwa 320 teilweise verschlammte und verrostete Schlüssel entdeckt.

Schlüssel aus der Kiste. Quelle: Stephan Lademann/privat

Genossenschaft hat auf digitales Schließsystem umgerüstet

Daraufhin informierte Lademann ein Polizeirevier , welches ihn zunächst bat, die Kiste vorbeizubringen. Doch im Auto wollte er die verdreckte Kiste ohne Reinigung nicht transportieren. Eine andere Dienststelle habe sie später im Bootsverleih abgeholt, so Lademann, der die Geschichte bei Facebook postete und versuchte, herauszubekommen, was für Schlüssel das sein könnten. Ob es sich um die Lipsia-Schlüssel handelt, ist freilich nicht abschließend bestätigt. Lademann har aber mit Lipsia herausgefunden, dass der Hersteller der gefundenen Schlüssel mit jenen der verschollenen identisch ist.

Für die Wohnungsgenossenschaft Lipsia, die am Karfreitag für Nachfragen nicht erreichbar war, sind die Schlüssel sowieso wertlos. Diese hat die betroffenen Mehrfamilienhäuser noch im Sommer 2018 auf ein digitales Schließsystem umgerüstet.

Von Mathias Orbeck