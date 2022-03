Leipziger Buchmesse: Claudia Roth kommt zum „Zukunftsgespräch“

Leipzig

Vertreter der Buchbranche, der Politik und der Messe werden sich an diesem Donnerstag in Leipzig zu einem lange angekündigten „Zukunftsgespräch“ zur Leipziger Buchmesse treffen. Das teilte die sächsische Staatskanzlei am Mittwoch mit. Zu dem Gespräch hatten Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) nach der dritten Absage der Buchmesse in Folge gemeinsam eingeladen. Beide hatten erklärt, dass die Umstände der Absage viele Fragen aufwürfen.

Zu dem Treffen wurden auch Verlagsvertreter eingeladen. Die Leipziger Messe hatte die erneute Absage damit begründet, dass vor allem große Verlagsgruppen auf eine Teilnahme in diesem März verzichten wollten. Die Verleger hatten ihren Rückzug wiederum mit den Gesundheitsrisiken wegen der Corona-Pandemie begründet.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Messe-Absage hatte heftige Debatten in der Buchbranche ausgelöst. Etliche Verleger und Kulturschaffende wollten sich nicht damit abfinden und organisierten an dem eigentlichen Buchmesse-Wochenende im März auf eigene Faust alternative Festivals und Lesungen in Leipzig. Sie stießen auf einen großen Zuspruch des Publikums.

Von RND/dpa