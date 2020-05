Budde-Haus macht wieder Programm – Auftakt mit Kabarett

Leipzig

Zum Kreis der Häuser, die den Kulturbetrieb wieder aufnehmen, gehört ab Mittwoch das Budde-Haus in Gohlis. Die coronabedingte Schließung beenden Ensemblemitglieder der Academixer mit dem Programm „Trenn dich – Oder: Wenn du aus der Mode kommst, dann geh ich mit!“.

Carolin Fischer und Ralf Bärwolff spielen und singen, am Klavier begleitet von Jörg Leistner. In der Produktion geht’s um die Rolle des Mannes in einer von der Frau geschaffenen Zivilisation – die angeblichen Herren der Schöpfung passen da gar nicht so gut rein, wie sie glauben. Das weibliche Geschlecht hat viel zu tun, um die Männer zu domestizieren. Ob sie es schaffen, zeigt sich ab 20 Uhr.

Da der Abend unter Einhaltung coronabedingter Hygiene- und Abstandsregeln stattfindet, ist im Saal nur für 18 Besucher Platz. Kartenreservierungen sind unter Telefon 0341 90960037 und per Mail ticket@budde-haus.de möglich. Gäste können einen freiwilligen Eintritt über dem Normalpreis von 10/8 Euro zahlen, um die Mindereinnahmen etwas aufzufangen.

Am Wochenende hatten als erste Kabarett-Bühnen das Central-Kabarett und die Funzel ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen – mit Erfolg.

Von Mark Daniel