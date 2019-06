Gohlis

Viele Stammgäste warten schon ungeduldig auf die Wiedereröffnung, hat der Biergarten unterm Ginkgobaum doch eine lange Tradition. „Der Rohbau ist gesetzt, aber es gibt noch viel zu tun“, bittet Hausleiter Jürgen Schrödl um Nachsicht. Der Innenausbau werde sich hinziehen. „Aber wir hoffen, Ende Juni/Anfang Juli starten zu können.“ Das Angebot werde abwechslungsreich und familienfreundlich. Es ist geplant, in der Sommersaison täglich ab 12 Uhr zu öffnen, damit auch Mittagsgäste verköstigt werden können. Antje Lenke, eine erfahrene Gastronomin, wird den Biergarten leiten.

Mehr Open-Air-Veranstaltungen

Die Innenausstattung in dem schicken Holzbau werde sogar winterfest eingerichtet – für eine Nutzung außerhalb der Saison. Die Wege erhalten Pflaster, um Rollstuhlfahrern den Zugang zu erleichtern. „Als Betreiber haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, unsere Angebote zu kommunizieren.“ Manche Besucher des Freisitzes hätten gar nicht gewusst, was sich im Inneren der Villa Hilda so alles abspielt. Durch die Verknüpfung von gastronomischem und soziokulturellem Angebot auf dem Gelände werde sich das nun ändern. „Wir wollen ein einheitliches Bild schaffen und neue Veranstaltungsmöglichkeiten erschließen“, betont Schrödl. So soll es im Buddehaus mit Eröffnung des Biergartens mehr Open-Air-Veranstaltungen geben. Konkret geht es am 6. Juli mit dem integrativen Kinder- und Familienfest „Augen zu und mitgemacht“ los. Die Veranstaltung als Teil des Louis-Braille-Festivals richtet sich an Sehende und Sehbehinderte. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Blindenhund-Vorführungen, Hörbuch-Lauschen und ein Café im Dunkeln.

Bühne für freies Erzählen

Darüber hinaus warten weitere Neuigkeiten auf die Gäste des Buddehauses. So gibt es neuerdings neben dem Philosophischen Salon mit Dr. Jirko Krauß ein zweites Philosophie-Treffen. „Damit haben wir einen Nerv getroffen“, glaubt Schrödl. Das Format „Philosophie im Dialog“ mit Daniel R. Kupfer und Doreen Simon würde angesprochene Themen noch tiefer loten. Auf Anhieb kamen mehr Interessenten zur Premiere als erwartet. Aus dem Stammtisch der Märchenerzählerinnen hat sich außerdem die neue Reihe „Wie uns der Schnabel gewachsen ist“ herausgeschält. Damit werde dem freien Erzählen eine Bühne geboten, um die alte Kunst der mündlichen Weitergabe von Märchen und Sagen wieder zu beleben.

Die Rückkehr des Bürgervereins Gohlis nach sechs Jahren in das Budde-Quartier dürfte sich für beide Seiten positiv auswirken. Buddehausleiter Schrödl jedenfalls bezeichnet den Umzug „als großen Gewinn für uns“. Der Bürgerverein sei ein wichtiger Akteur im Stadtteil. „Wir arbeiten gut zusammen.“

Von Marianne H.-Stars