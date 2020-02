Leipziger Bündnis demonstriert gegen Abschiebung nach Afghanistan

Leipzig

Das Bündnis „Protest LEJ“ ruft für den 11. Februar zu einer Demonstration in der Leipziger Innenstadt auf. Grund dafür ist die mutmaßlich nächste Sammelabschiebung nach Afghanistan am 12. Februar, teilten sie in einer öffentlichen Ankündigung am Sonntag mit. Es ist ihr zweiter Protestmarsch in diesem Jahr. Die Demonstration startet um 18 Uhr am Südplatz und soll auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz enden.

Die Gruppe fordert schon lange dazu auf „die ständigen Abschiebungen, den Rassismus und die Abschottungspolitik nicht länger hinzunehmen“. Ihr Vorwurf: Regelmäßige Abschiebungen bedeuten regelmäßige Gewalt.

Protest LEJ: „Dem Alltag entrissen und in ein Krisengebiet verschleppt“

„Seit Monaten starten alle vier bis fünf Wochen Abschiebeflieger von deutschen Flughäfen nach Kabul. Das bedeutet, dass alle vier bis fünf Wochen Menschen ihrem Leben, ihrem Umfeld und ihrem Alltag entrissen und in ein Kriegsgebiet verschleppt werden“, heißt es in ihrer Erklärung weiter.

Abschiebungen nach Afghanistan würden immer mehr zu routinierten Vorgängen eingeschliffen. „Die Regelmäßigkeiten der Abschiebungen darf nicht dazu führen, dass die Gesellschaft sich daran gewöhnt.“

1099 Abschiebungen im Freistaat

Laut der Landesdirektion Sachsen führte der Freistaat 2019 24 solcher Sammelabschiebungen durch, insgesamt 1099 Menschen landeten dabei in 40 verschiedenen Ländern. Die meisten von ihnen in Georgien und Tunesien, 18 in Afghanistan.

Besonders das Abschiebe-Prozedere von Deutschland nach Afghanistan steht schon länger in der Kritik. Flüchtlingsorganisationen warnen davor, Menschen in eine Region abzuschieben, in denen die Zahlen der getöteten und verletzten Zivilisten wächst. Auch das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den Binnenstadt „wegen immer wieder und in vielen Landesteilen aufflammender Kämpfe zwischen afghanischen Sicherheitskräften und regierungsfeindlichen Kräften.“

Von Lisa Schliep