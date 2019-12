Leipzig

Am 14. Dezember soll es eine sachsenweite Solidaritäts-Bekundung mit den Menschen in Nordostsyrien geben. Das „Rojava-Soli-Bündnis Leipzig“ hat dazu in einer Mitteilung aufgerufen. „Wir wollen am 14. Dezember auf die Straße gehen, um zu zeigen, dass uns Krieg und die unmaskierte Verletzung von Menschenrechten nicht egal sind“, heißt es in der Nachricht. Man wolle sich mit den „Syrischen Demokratischen Kräften“ solidarisieren.

Unter dem Motto „Ne Hêle – lass nicht zu“ findet am Samstag auch in Leipzig eine Protest-Aktion statt. Die Demonstration startet um 14 Uhr an der Ecke Eisenbahnstraße und Rabet.

Rojava ist der kurdische Name für die Demokratische Förderation Nord- und Ostsyrien. In dem autonomen Gebiet in Syrien leben verschiedene Bevölkerungsgruppen, darunter viele Kurden, zusammen. Nach dem Truppenrückzug der USA im Oktober aus dem Gebiet begann die Türkei eine Operation gegen die kurdischen YPG-Milizen. Bei den Einsätzen des türkischen Militärs wurden mehrere Hundert Kurden getötet, etwa 300.000 Menschen sind bisher geflüchtet. Auch Menschenrechtsverletzungen wurden dokumentiert.

