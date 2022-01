Leipziger Bürgerbüros öffnen nach Technik-Ausfall wieder

Leipzig

Eine technische Störung hat am Dienstagvormittag die 15 Bürgerbüros und das Standesamt der Stadt Leipzig außer Gefecht gesetzt. Wie die Rathaus-Pressestelle auf Anfrage mitteilte, gab es seit dem Morgen Server-Probleme. Alle Termine in den Bürgerbüros fielen deshalb am Vormittag aus. Auch eine Abholung beispielsweise von Personaldokumenten konnte in den Bürgerbüros nicht erfolgen, da diese durch eine Unterschrift auf einem digitalen Pad bestätigt werden muss.

Bis zum Mittag konnte das Problem gelöst werden. Ursache war nach Angaben der Stadt ein Hardware-Defekt. Dieser konnte behoben und die Systeme wieder hochgefahren werden, hieß es. Termine sollen wieder wie gewohnt stattfinden. Der Bürgerservice schaltete zudem weitere, tagesaktuelle Slots in den Bürgerbüros ab 13 Uhr frei. Für jeden abgesagten Termin in den Bürgerbüros – einst Bürgerämter genannt – werde den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ein Ersatztermin angeboten. 

Ebenso betroffen von der Störung war das Bürgertelefon (Telefonnummer: 115 oder 123-0). Es war nur mit eingeschränktem Funktionsumfang erreichbar. Die Mitarbeiter konnten zwar Anrufe entgegennehmen, aufgrund der Computerprobleme aber nicht jede Anfrage in vollem Umfang bearbeiten, hieß es aus der Rathaus-Pressestelle.

Hinweise, dass ein Hackerangriff die Probleme auslöste, gab es dem Vernehmen nach nicht. Zuletzt war die Stadtreinigung im Dezember von einer solchen Attacke betroffen.

Von nöß