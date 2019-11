Leipziger Bürgerrechtler zu Pompeo: Mauern sind nur Provisorien

Leipzig

Das Pentagon hat im September 3,6 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko freigegeben. Die von US-Präsident Donald Trump forcierte Befestigung ist ein großes Thema in den USA. Bürger der früheren DDR haben ihre eigenen Erfahrungen mit Mauern und Stacheldraht. Und deshalb hatten die Leipziger Bürgerrechtler dem amerikanischen Außenminister Mike Pompeo bei seinem Leipzig-Besuch am Donnerstag etwas zu sagen.

Zur Galerie Die Stippvisite in Bildern

Mit Bürgerrechtlern im Gespräch

Im Zeitgeschichtlichen Forum führte Museumschef Jürgen Reiche den US-Außenminister zunächst durch die Einrichtung. Beim anschließenden Gespräch dabei waren auch die Bürgerrechtler Gesine Oltmanns, Reinhard Bohse und Stephan Bickhardt (Pfarrer und heutiger Direktor der Evangelischen Akademie Meißen) sowie Regine Schild (Leiterin des Leipziger Stasi-Unterlagen-Archivs). Außerdem: Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD).

Geschenk von Gesine Oltmanns

Die Bürgerrechtler gaben dem US-Politiker eine klare Botschaft mit auf den Weg: Mauern und Grenzen, die Menschen voneinander trennen, können nur ein Provisorium sein, erklärten sie. Menschen müssten zueinander finden können. Dazu schenkte Gesine Oltmanns Pompeo ein kleines Bild, auf dem eine Kerze zu sehen ist und das Leitwort der Friedlichen Revolution: Keine Gewalt.

Pompeo : Was für mutige Menschen!

„Unsere Bürgerrechtler haben dem US-Außenminister einen Eindruck davon vermittelt, welchen Mut die Menschen vor 30 Jahren aufgebracht haben“, berichtete Justizminister Gemkow im Anschluss. Mike Pompeo sei davon sehr beeindruckt gewesen. „Was für mutige Menschen!“, sagte er.

Gemkow : Besuch macht Leipzig in den USA bekannter

„Ich freue mich, dass der US-Außenminister zu uns gekommen ist“, sagte Gemkow. Durch den Besuch und die Berichterstattung in US-Medien werde die Stadt der Friedlichen Revolution auch in den Vereinigten Staaten bekannter. Und: „Der Besuch war eine gute Gelegenheit miteinander zu sprechen“, sagte Gemkow, „in einer Zeit, in der man oft nur übereinander spricht.“

Von Björn Meine