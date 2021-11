Leipziger Büros räumen bei Architekturwettbewerb ab 

Leipzig

Eigentlich sollten die Gewinner erst an diesem Freitag in der Leipziger Baumwollspinnerei bekannt gegeben werden. Doch die Veranstaltung vom Bund Deutscher Architekten (BDA) in der Halle 14 musste wegen der Corona-Lage auf nächstes Jahr verschoben werden. Schade, denn sie wäre ein noch nie dagewesenes Heimspiel für die ortsansässigen Baumeister geworden. Alle drei Preise bei dem sachsenweiten Wettbewerb gingen nach Leipzig.

Prominente Namen in der Jury

Dabei konnte der BDA-Landesverband bei der elften Ausgabe seit 1991 eine besonders prominente Jury vor die Qual der Wahl stellen. Etwa 20 der 53 eingereichten Arbeiten nahmen Professor Volker Staab (von Staab Architekten Berlin – ein Star der Branche), Julia Dahlhaus (Vorsitzende des BDA-Landesverbandes Berlin) sowie Uta Gelbke (Architekturkritikerin aus Oldenburg) Anfang Oktober gemeinsam in Augenschein, um die besten Bauten herauszufiltern, die in Sachsen in den letzten zwei Jahren fertiggestellt wurden.

Holz ist der alles bestimmende Baustoff am neuen Haupthaus (links) und Technikum (rechts) des Deutschen Biomasseforschungszentrums in Leipzig. Schulz und Schulz Architekten erhielten für diese Arbeit einen der drei Preise des sächsischen BDA-Landesverbandes. Quelle: Gustav Willeit

Preis für Leipziger Architektenbrüder

Über eine der drei gleichberechtigten Auszeichnungen darf sich nun das Büro Schulz und Schulz freuen. Die Leipziger Architektenbrüder erhielten den Preis für das neue Hauptgebäude plus Technikum am Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) in der Torgauer Straße. Als sie 2013 einen Wettbewerb des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) gewinnen konnten, war die von ihnen vorgeschlagene Massivholzbauweise noch ein Novum für solch ein großes Projekt – doch dem Thema der Forschungseinrichtung sehr angemessen. Durch den schwarzen Anstrich der Holzfassaden entzieht sich der Neubau einer Öko-Assoziation und behauptet sich gut im Stadtbild, so die Jury.

Ebenfalls in Leipzig ansässig ist das Büro Schoener und Panzer Architekten. Es erhielt einen BDA-Preis für die neue Touristeninformation in Dommitzsch. Das nördlichste Städtchen Sachsens liegt direkt am Elberadweg. Deshalb beschloss die Stadt Dommitzsch, ein über 200 Jahre altes Wohnhaus neben dem Rathaus für diesen Zweck zu sanieren. Schoener und Panzer entfernten die Zwischendecke – dadurch entstand ein großer Raum, der auch für Veranstaltungen ausreicht und in dem das knorrige, alte Dachtragwerk sichtbar ist. Ein moderner Holzeinbau mit Tresen, Treppe und Tribüne ermöglicht vielfältige Nutzungen.

Die neue Touristeninformation im nordsächsischen Dommitzsch hat dem Büro Schoener und Panzer Architekten aus Leipzig einen der drei BDA-Preise 2021 beschert. In dem über 200 Jahre alten Gebäude wurde die Zwischendecke entfernt, um einen auch veranstaltungstauglichen, großen Raum zu erhalten. Quelle: BDA

Wohnhäuser am Lindenauer Hafen ausgezeichnet

Schließlich bekam W&V Architekten aus Leipzig einen BDA-Preis für das jüngste Wohnensemble am Lindenauer Hafen. Ihr Projekt „Hafen Eins“ ist gut an den rostbraunen Klinkern zu erkennen – eine Reminiszenz an die industriell geprägte Gründerzeitarchitektur im Leipziger Westen. Die zwei Neubauten am Wassertorplatz sind von den Passanten in der Lützner Straße zuerst zu sehen. Ein Teil der 56 Wohnungen wurde in einem turmartigen Haus untergebracht, das „wohltuend die gleichförmige Höhenlinie des neuen Hafenquartiers bricht“, lobte die Jury. Auch die Berliner Thamm & Partner GmbH als privater Bauherr darf sich die Auszeichnung anheften.

Alle drei Sieger sind nun für den bundesweiten BDA-Architekturpreis „Nike“ nominiert. In Sachsen zählt der Verband, in den man nicht eintreten, sondern nur berufen werden kann, 130 Mitglieder.

Von Jens Rometsch