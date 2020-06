Leipziger CDU bekräftigt: Keine Zusammenarbeit mit der AfD

Leipzig

Die Leipziger CDU hat sich erneut deutlich von der AfD abgegrenzt: „Die AfD ist für uns kein Partner. Sie ist keine Partei, mit der wir zusammenarbeiten können“, bekräftigte Michael Weickert, der Vizefraktionschef der CDU-Stadtratsfraktion. Denn die AfD habe „den Boden der Bürgerlichkeit und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen“. Anlass für diese Aussage war eine emotionale Debatte im Stadtrat in der vergangenen Woche darüber, in welchem Umfang Leipzig den Todesopfern rechtsextrem motivierter Gewalt würdevoll gedenkt. Ein entsprechender Antrag der Linksfraktion wurde mit 50 Ja-Stimmen beschlossen. Nur die AfD war dagegen. Die Verwaltung wird nun ein Konzept zur Erinnerungskultur erstellen und darin auch Vorschläge machen.

AfD-Stadtrat Roland Ulbrich hielt einen Redebeitrag, der die anderen Fraktionen schwer erschütterte. Sie warfen ihm vor, die Opfer zu verhöhnen und rechte Gewalt zu verharmlosen. Hintergrund: In Leipzig gab es laut „Initiativkreis Antirassismus“ seit 1990 acht Todesfälle mit rechter Tatmotivation sowie zwei weitere Verdachtsfälle. So hatten beispielsweise am 24. Oktober 2010 zwei Neonazis am Hauptbahnhof den Iraker Kamal Kilade getötet.

Ulbrich nannte diese Menschen „moralisch höherstehende Edeltodesopfer“ und warf der Linksfraktion vor, die Todesopfer rechter Gewalt aus politischen Gründen bevorzugt zu behandeln – im Gegensatz etwa zu „Opfern von Antifaterror“. Fakt ist jedoch, dass es in Leipzig – trotz teilweise verheerender Zerstörungen – seit 1990 keine Todesopfer durch von der Antifa ausgeübte Gewalt gibt. Ulbrich rechnete dem Stadtrat vor, dass es „nur“ 0,33 Todesopfer rechter Gewalt pro Jahr gewesen seien. Dafür erhielt er eine Mahnung durch Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Die Welle der Empörung reichte von der Linksfraktion bis zur CDU. Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft bezeichnete die Rede als „widerlichen und demaskierenden Beitrag“. CDU-Stadträtin Andrea Niermann fordert Jung auf, künftig „sofort einzugreifen, wenn hier Tote aufgerechnet werden“. Weickert stellte aber noch eins klar: „Die CDU setzt sich dafür ein, dass den Opfern jeder, ob politischer oder auch religiös motivierter, Gewalt gedacht wird. Und das darf auch nicht erst 1990 beginnen.“

