Leipzig

Maske tragen und effizient lüften – diese Faustregel mahnt Leipzigs Chef-Infektiologe für die Nutzung von Innenräumen an. Wissenschaftlich betrachtet sei klar, dass Ansteckungen mit dem Coronavirus ganz überwiegend drinnen passieren – vor allem über Aerosole, sagt Professor Christoph Lübbert, der Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Das sei auch an den Infektionsclustern zu sehen, die so gut wie nie draußen entstünden, so Lübbert.

Deshalb müsse es jetzt vor allem darum gehen, Begegnungen in Innenräumen sicher zu machen. „Das haben wir aber immer noch zu wenig im Fokus“, betont der Mediziner und verweist auf jüngste Äußerungen von Aerosolforschern. Das muss aus Sicht des Infektiologen passieren: Treffen in Innenräumen möglichst kurz halten, regelmäßig effektiv lüften (um Bedingungen wie im Freien zu schaffen), schützende medizinische Masken tragen, Raumluftreiniger oder Raumlufttechnik mit Filtern installieren (wenn Lüften nicht möglich ist).

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Maßnahmen seien insbesondere in Pflegeheimen, Großraumbüros, Gemeinschaftsräumen in Betrieben und Schulen erforderlich. Auch harte Ausgangssperren würden heimliche Treffen in Innenräumen natürlich nicht verhindern, räumt Lübbert ein. „Umso wichtiger wäre es, dass die Bevölkerung die Gefahr durch Aerosole noch besser verinnerlicht.“

Lesen Sie auch:Leipzigs Chef-Infektiologe zur Pandemie-Politik: „Wir haben Menschenleben auf dem Gewissen“

Von Björn Meine