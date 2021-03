Leipzig

Als der Mann am 21. März 2020 auf die Intensivstation geschoben wurde, beatmet und in kritischem Zustand, da gab es zumindest ein Stück Klarheit. So, als wenn man im Wald steht und nicht weiß, hinter welchem Baum der Bär gleich hervorkommt – und dann ist er plötzlich da. „Die Sorge ist nicht weg“, erzählt Armin Sablotzki, „aber dann ist da jeden Tag ein Bär, und man lernt irgendwie damit zu leben.“ Professor Armin Sablotzki, 57, ist Chefarzt der Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerztherapie im Klinikum St. Georg. Ein Jahr Corona-Pandemie haben ihn und sein 65-köpfiges Team geprägt wie keine andere Zeit im Leben von Pflegerinnen und Pflegern, von Ärztinnen und Ärzten. Irgendwie sehnen jetzt alle die alte Normalität von 2019 herbei. Aber die, da ist Sablotzki sicher, wird es nie wieder geben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Patienten in Erinnerung als sonst

Sein erster Corona-Patient auf der Intensivstation (ITS) hieß Hartmut Bunsen, langjähriger Präsident des Unternehmerverbands Sachsen. Alle erinnern sich an ihn. „Man lernt ja in seinem Arbeitsleben unglaublich viele Patienten kennen. Viele prägnante Gesichter, die aus diesem verwaschenen Nebel heraustreten, kommen aus dem letzten Jahr.“ Die bei denen es gut ausging, wie bei Hartmut Bunsen, der im November seinen 80. Geburtstag feiern konnte. Aber eben auch die anderen.

Erst „Yeah!“ – dann totale Depression

Da war der Zauberer. Ein Mann, Mitte 50. Als er das erste Mal kam, war er noch nicht beatmet. Er sang Lieder und machte Zaubertricks mit den Schwestern. „Ein lustiger und netter Typ“, erinnert sich Armin Sablotzki, „der war tief in den Herzen von uns allen.“ Der Patient konnte die ITS wieder verlassen – aber zwei Wochen später verschlechterte sich sein Zustand massiv, er kehrte zurück, er wurde beatmet, er starb. „Das hat hier alle schwer mitgenommen, es herrschte totale Depression. Erst denkt man: Yeah! Und dann reißt es einem die Beine weg.“

Covid-Lungenentzündung: böse, vernichtend, zersetzend – wie Krebs

Das macht das Coronavirus so tückisch. Für die Patienten sowieso – aber eben auch für das Personal. Auf den Punkt gebracht, sagt der Chefarzt, würde er das Krankheitsbild „wütend“ nennen und die Covid-Lungenentzündung: böse, vernichtend, zersetzend. „Die frisst sich durch die Lunge wie sonst oft nicht einmal ein Tumor. Und zwar schnell. Wenn überhaupt, dann kommt Krebs in seinen ausgeprägten Phasen diesem Kaputtmachen nahe. Dagegen ist eine normale Virus-Pneumonie fast akademisch zurückhaltend.“

„Wenn überhaupt, dann kommt Krebs in seinen ausgeprägten Phasen diesem Kaputtmachen nahe“: Blick auf die Intensivstation des Klinikums St. Georg im Dezember 2020. Quelle: Björn Meine

„Sie sitzen da und denken: Scheiße, wir können das nicht aufhalten“

Die Zerstörungswut des Virus, seine Unberechenbarkeit sorgen immer noch für ein großes Maß an Bedrohung, berichtet der Mediziner. „Sie sitzen vor diesen Röntgenbildern und denken: Nein, nein, nein.“ Sablotzki fasst sich mit beiden Händen an den Kopf. „Sie sitzen da und denken: Scheiße, wir können das nicht aufhalten. Sie klettern und sehen, wie sich der Haken vor Ihnen ganz langsam aus der Wand löst. Und dann sehen Sie wie in Zeitlupe: Jetzt geht er raus.“ Als in der zweiten Welle die Patienten aus Görlitz und Chemnitz nach Leipzig kamen, da haben sie sich Sorgen gemacht am St. Georg. „Ich dachte: Jetzt platzt es gleich“, erzählt Sablotzki. „Das war eine sehr kritische Situation.“ In der Intensivmedizin, erzählt er, ist es oft so: Man verschafft dem Körper bestimmte Möglichkeiten, aber gehen muss er allein. Bei Covid-19 schafft man Möglichkeiten, aber der Körper kann ganz oft einfach nicht mehr.

641 Corona-Patienten in einem Jahr Vom 6. März 2020 bis zum 26. Februar dieses Jahres wurden im Klinikum St. Georg 641 Corona-Patienten behandelt – 116 von ihnen sind verstorben. Die Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie wurde erst vor Kurzem durch die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie (DGI) erneut als „Zen-trum für Infektiologie (DGI)“ zertifiziert. Damit ist die Abteilung bis 2024 als eines von 30 derartigen Zentren in Deutschland bestätigt.

Plötzlich kommt der Bär wieder hinter einem Baum hervor

Armin Sablotzki, geboren in Traunstein (Bayern) und aufgewachsen in Dortmund, studierte in Gießen und arbeitete als Facharzt dort. Ab 1999 leitete er eine ITS in Halle und kam 2005 ans St. Georg. Zu seiner Leipziger Patchwork-Familie gehören zwei Kinder. Nach der Arbeit geht er im Wald laufen. Zum runterkommen, zum Gedanken sortieren. Und in der Tat wirkt der Mann klar, aufgeräumt. 1,85 groß, so gertenschlank wie als Typ geradeaus. Lebenseinstellung: positiv, optimistisch. Aber er war öfter demütig in diesen Monaten, sagt Sablotzki. Er erinnerte sich häufig an seine Anfangszeit auf der Intensivstation in Gießen. „Da dachte ich manchmal: Du rennst hier den ganzen Tag rum, es passieren ganz viele Sachen. Aber hast Du wirklich Einfluss darauf, was hier passiert?“ Und jetzt auch wieder: „Man schraubt ein bisschen links, ein bisschen rechts. Manchmal passen die Therapiebausteine für einen Patienten, und es klappt. Aber wir haben nichts, wovon wir sagen können: Damit reißen wir es jetzt.“ Manchmal kommt der Bär wieder plötzlich und unerwartet hinter einem Baum vor und holt mit seiner Pranke aus.

„Wir haben nichts, wovon wir sagen können: Damit reißen wir es jetzt“: Professor Armin Sablotzki, Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am Klinikum St. Georg. Quelle: Kempner

„Man ist sich emotional näher gekommen“

Und seine Mitarbeiter? Wie geht es denen? Der Chef-Anästhesist hat viele Gespräche geführt im letzten Jahr. Mehr als sonst, intensivere als sonst. „Sich mal an den Rand setzen, mit einem Kollegen oder einer Schwester, mal fragen: Wie geht es Dir, was denkst Du? Das ist ganz wichtig, und daraus können schnell mal zwei Stunden werden.“ Seine Leute, erzählt Sablotzki, haben ein hohes Maß an Wahrnehmung füreinander entwickelt. „Man ist sich emotional näher gekommen.“ Verdrängen, da ist er sicher, kann man die Erlebnisse nicht.

Psychologe soll Team verstärken

Der Chef wird nicht nachlassen mit der Aufarbeitung. Der Chef will einen Psychologen ins Team einbauen, der immer ein paar Stunden am Tag ist. Der Chef wird seine Leute weiter loben und loben: „Ich sage das vielleicht noch 50-mal: Ich bin so unglaublich stolz auf dieses Team. Keiner von denen hat seine Ausbildung gemacht, weil er dachte: Ich behandele mal solche Patienten und setze mich solcher Gefahr aus.“ Aber: Nach einem Jahr mittendrin, immer an den Patienten, hat sich keiner etwas weggeholt. Die gute Vorbereitung durch das Team der Infektiologe vom Kollegen Christoph Lübbert, der klare Fokus und ein hohes Maß an Disziplin hätten das möglich gemacht.

Blick auf die Intensivstation des Klinikums St. Georg im Dezember 2020: Kommt nach der Pandemie der große Burn-Out und der Exodus beim Intensiv-Personal? Quelle: Björn Meine

Mediziner fürchtet mehr Burn-Outs

Sablotzki ist etwas bange, wenn er in die Zukunft blickt. Wenn er daran denkt, wie es wird, wenn der Alltag zurückkehrt, wenn sich die ganz große Last langsam löst. „Wenn ich eine Angst habe, dann ist das die Angst vor der Pause.“ Er würde sich nicht wundern, wenn es dann mehr Burn-Outs gibt und mehr ITS-Personal, das komplett aus dem Bereich raus will. Wenn es noch mehr Verteilungskämpfe um die Leute gibt. Vielleicht wird dann der Pflegekräftemangel noch heftiger. Vielleicht werden die Covid-Patienten, die es noch lange geben werde, in eigenen Kliniken behandelt. Es wird kein „Wie früher“ mehr geben, sagt Sablotzki.

„Mit weniger Intensivbetten wären wir jämmerlich gescheitert“

Trotzdem bleibt auch Gutes, findet der Chefarzt. Etwa die Erkenntnis, dass Deutschland eine Krankenversorgung bieten kann, wie wenige andere Länder. „Wenn wir vor der Pandemie mehr Intensivbetten abgebaut hätten, wären wir jämmerlich gescheitert. Dieses Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt – es ist teuer, aber es hat uns den Arsch gerettet.“

Der Bär ist draußen. Er hat auch zugebissen. Aber am St. Georg, da kennen sie jetzt mehr von den Bäumen, hinter denen er wieder auftauchen kann.

Von Björn Meine