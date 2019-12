Leipziger Chemie-Studenten wollen „ordentlich am Zeiger drehen“

Leipzig

Details halten die Chemiker wie immer geheim. Seit 65 Jahren nutzen Studenten und Doktoranden die letzte Vorlesungswoche vor Weihnachten, um im Hörsaal ein Theaterstück zu inszenieren, dessen Spezialeffekte auch einem Hollywood-Blockbuster gut zu Gesicht stünden. Viel Feuer, Licht und Rauch dürfen die Zuschauer der öffentlichen Veranstaltung erwarten. Wie ein der LVZ nur kurz gewährter Einblick in die Generalprobe nahelegt, spielt offenbar ein mächtiger Affe eine Rolle. Im Youtube-Trailer läuft im Hintergrund das Lied „ Africa“ von Toto.

„Die Weihnachtsvorlesung dreht dieses Mal ordentlich am Zeiger!“ – mehr wird auch im Uni-Intranet nicht verraten. Steht erneut eine Zeitreise an, nachdem die Kollegen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur vor einer Woche bereits Rentier „Rudi For Future“ auf die Fährte der freitäglichen Schülerbewegung in Sachen Umwelt- und Klimaschutz gesetzt hat?

Von Mittwoch bis Freitag stehen insgesamt fünf Aufführungen im Großen Chemie-Hörsaalauf dem Stundenplan. Der Zugang ist öffentlich, aber ein Sitzplatz ist niemandem garantiert. Die Chemiker raten Kindern unter sechs Jahren, Schwangeren, Asthmatikern und Personen mit einem Herzleiden von einem Besuch ab.

Die Physiker lassen nicht nur Glöckchen klingen

Am Freitag schließen die Physiker mit ihrer 44. Weihnachtsvorlesung den diesjährigen Reigen. Die Überschrift „Horch, was kommt von draußen rein“ deutet darauf hin, dass diesmal ein physikalisches Phänomen namens Schall im Mittelpunkt steht. Selbiger soll nicht nur zu hören, sondern hier mitunter auch zu sehen sein. Ob süßer die Glöckchen nie klingen? Die Organisatoren empfehlen: „Ohrstöpsel können von Vorteil sein.“

Chemie-Weihnachtsvorlesungen: Mittwoch, 15 Uhr; Donnerstag 9.15 Uhr und 13.15 Uhr; Freitag, 8.15 Uhr und 12.15 Uhr – im Großen Hörsaal Chemie, Johannisallee 29.

Physik-Weihnachtsvorlesung: Freitag, 9.15 Uhr, Großer Hörsaal, Linnéstraße 5

Von mwö