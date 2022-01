Leipzig

Nur einmal stempeln lassen, aber überall einkaufen. Das soll ab Donnerstag, 20. Januar, in der Leipziger City möglich sein. Mit Hilfe von Stempeln auf der Hand oder auf dem Unterarm werde es allen Gästen innerhalb des Innenstadtringes und in den Promenaden Hauptbahnhof möglich, Einzelhandelsgeschäfte nach nur einem 2G-Nachweis vom selben Tag aufzusuchen, teilte das Rathaus-Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und Digitales am Mittwoch mit. „Der Stempel ist an sieben verschiedenen Punkten erhältlich“, erläuterte der kommissarische Dezernatsleiter Clemens Schülke. „Die gesetzlich geforderten 2G-Nachweise müssen aber weiterhin mitgeführt und auf Nachfrage vorgezeigt werden.“

Sieben Ausgabestellen in Warenhäusern und Centern

Konkret läuft das Prozedere so ab, dass sich Interessenten an einem der sieben Punkte als geimpft oder genesen ausweisen und zugleich ihren Personalausweis oder Reisepass vorzeigen müssen, erläuterte Leipzigs neuer City-Manager Robin Spanke. Bei diesen Orten handele es sich meist um große Warenhäuser oder Shoppingcenter. „Der Nachweis wäre zum Einlass in das Kaufhaus sowieso zu erbringen“, sagte Spanke. „Wer möchte, kann sich dabei nun aber gleich noch den 2G-Stempel geben lassen und damit den ganzen Tag lang weitere Fachgeschäfte in der Innenstadt aufsuchen – ohne die Dokumente erneut vorlegen zu müssen.“ Die neue Regelung basiere auf Paragraf 3, Absatz 6, der aktuellen Corona-Notfallverordnung für den Freistaat Sachsen. „Gleich nach deren Beschluss in der vergangenen Woche haben wir die Stempel bestellt. Jetzt sind sie da“, so der City-Manager.

„Nachweis 2G, das Datum vom Donnerstag, die Nummer 01 für die Ausgabestelle sowie City Leipzig“ steht auf dem Abdruck dieses Stempels. Quelle: André Kempner

„Wir wollen die Einhaltung und Kontrolle der gültigen 2G-Regeln vereinfachen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum effektiven Infektionsschutz leisten“, betonte der kommissarische Dezernatsleiter Schülke. „Der Stempel soll Warteschlagen vor den Geschäften verhindern und somit Ansteckungen verringern.“

Schwarze Farbe – hautfreundlich und gut lesebar

Die Stempel haben einen Durchmesser von etwa drei Zentimetern. Sie besitzen eine Datumsangabe und individuelle Nummer, aus der sich für Kundige ablesen lässt, wo der Aufdruck erfolgte. Verwendet werde an allen Tagen stets die gleiche schwarze Farbe, erläuterte Spanke. „Sie ist hautfreundlich und gut lesbar, lässt sich auch leicht wieder abwaschen.“ Der Nachweis gelte aber immer nur am Tag der Ausgabe. Am nächsten Tag müssten sich Interessenten einen neuen Abdruck mit dem dann gültigen Datum beschaffen.

An diesen Stellen sind die 2G-Stempel ab Donnerstag zu den dort üblichen Öffnungszeiten erhältlich:

Tourist-Information Leipzig, Katharinenstraße 8 (öffnet Montag bis Sonnabend von 10 bis 14 Uhr)

Höfe am Brühl, Brühl 1

Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7 (öffnet teilweise auch am Sonntag)

Breuninger Leipzig, Markt 12

Galeria Leipzig, Neumarkt 1

Sport-Scheck Leipzig, Grimmaische Straße 8

Peek & Cloppenburg, Petersstraße 17-23

Abdruck auf der Hand reicht nicht für die Innengastronomie

Weil der Paragraf 3, Absatz 6, der Notfallverordnung unbegrenzt ist, könne der Stempel-Nachweis auch für andere Einrichtungen genutzt werden – sofern sich diese ebenfalls in der Leipziger City befinden und für sie die 2G-Regel greift, fuhr Spanke fort. Also zum Beispiel auch für Museen oder Dienstleister, die nicht zum Einzelhandel gehören. Gleiches gelte für Einrichtungen mit 3G-Regel wie Frisörgeschäfte. Für den Besuch der Innengastronomie reiche der Abdruck auf der Hand hingegen nicht aus, weil dort im Freistaat aktuell die 2G-plus-Regel vorgeschrieben ist (geboostert oder 2G plus Test).

Der Stempel sei ein ausdrücklich erlaubter Ersatz für den 2G-Nachweis – ohne die Sicherheit zu verringern, betonte City-Manager Spanke. Letztlich sei die Teilnahme der Fachgeschäfte an diesem Projekt, das auch von der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig unterstützt wird, jedoch freiwillig. „Wir rechnen mit einer hohen Akzeptanz bei Kunden und Läden innerhalb des Rings und im Hauptbahnhof, weil der Einkauf so erleichtert wird und hoffentlich für alle wieder mehr Spaß macht.“

Von Jens Rometsch