Leipziger City-Ring: Was sollen die grünen Vierecke?

Leipzig

Weil die Stauschlangen auf dem Leipziger Dittrichring und auf dem Martin-Luther-Ring immer länger werden, haben die Insassen der Autos viel Zeit, sich ihre Umgebung genauer anzuschauen. Viele wundern sich dabei über grüne Vierecke, die soeben auf zwei Fahrspuren in Höhe des Neuen Rathauses aufgemalt wurden. Genauer gesagt wurden die Vierecke wahrscheinlich aufgeklebt – und zwar von der Firma, die seit dem 28. März einen breiten Radfahrstreifen auf dem westlichen City-Ring anlegt. Wie berichtet, soll es dort schon bald in jeder Richtung nur noch eine einzige Fahrspur für Autofahrer geben.

Vierecke bekommen noch Fahrrad-Piktogramme

Die Vierecke würden im Moment deshalb etwas verwirren, „weil sie noch nicht ganz fertig sind“, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) auf LVZ-Nachfrage mit. „Sie bekommen noch Fahrrad-Piktogramme, weil in diesem Bereich künftig Mischverkehr vorgesehen ist“, sagte ein Sprecher. Der neue, breite Radweg auf dem Martin-Luther-Ring in Richtung Süden ende nämlich bereits kurz vor dem Abzweig zur Rudolphstraße. Ab dort müssten sich die Radfahrer künftig jeweils eine Spur mit den Autofahrern teilen.

Wenn sie in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz wollen, können sie sich dafür in Zukunft nach links einordnen. Wenn sie in Richtung Harkortstraße oder Karl-Tauchnitz-Straße wollen, müssen sie sich dafür nach ganz rechts einordnen. Konkret nutzen Radfahrer also die Rechtsabbiegespur auch dann, wenn sie geradeaus in die Harkortstraße möchten. Alle gemischt genutzten Fahrbahnen erhielten die grünen Vierecke mit den Fahrrad-Piktogrammen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Radstreifen werden erst im Mai grün gefärbt

Die Markierungsarbeiten fänden im laufenden Betrieb statt, um den Verkehr möglichst wenig zu behindern, erläuterte das VTA weiter. Erst im Mai bekommen die neuen, separaten Radwege auf den bisherigen Autospuren ebenfalls eine grüne Einfärbung. Dann erschließe sich der Sinn der Vierecke in den Kreuzungsbereichen sicherlich besser. Der dortige Mischverkehr sei notwendig, um vor den Ampeln genug Aufstellflächen zu behalten und damit sehr lange Rückstaus zu vermeiden.

Von Jens Rometsch