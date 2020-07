Leipzig

Die Corona-Krise belastet weiterhin den Einzelhandel in Leipzig. Weniger Kunden und schlankere Portemonnaies zwingen viele Läden, ihre Öffnungszeiten anzupassen. Waren die meisten Shops im März noch bis 20 Uhr geöffnet, schließen viele Händler seit der Lockerung des Lockdowns nun schon um 19 Uhr ihre Türen. Nicht nur kleine Läden sind davon betroffen, auch einige große Modegeschäfte und Elektrofachmärkte machen eine Stunde früher zu. Eine Umstellung für zahlreiche Kunden, die normalerweise in den Abendstunden durch die Innenstadt schlendern.

„Grundsätzlich verschiebt sich das Einkaufsverhalten vieler Menschen nach hinten. Der Trend geht zum späten Shoppen“, erklärt Heike Melzer vom City Leipzig Marketing. Aktuell sei diese Entwicklung aber nicht mehr zu beobachten. Viele Kunden würden es inzwischen vermeiden abends in die Innenstadt zu kommen. Manchen sei unklar, welche Läden und Lokale noch offen haben oder ob sich ein Ausflug in die City noch lohne.

„Viele Läden mussten ihre Öffnungszeiten anpassen, da die Kunden weiterhin wegbleiben. Die Innenstadt ist zwar hoch frequentiert, aber in die Geschäfte kommen vergleichsweise wenige Kunden“, so Melzer weiter. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sei einer von vielen Gründen dafür. „Es schimpft kein Händler gegen die Maskenpflicht – was sein muss, muss sein. Dennoch merken wir, dass weniger Menschen spontan die Geschäfte betreten“, erklärt die Sprecherin des Vereins. Sie ergänzt: „Shopping soll ja eigentlich Spaß machen.“ Wie lange Kunden mit den veränderten Geschäftszeiten rechnen müssen, konnte Melzer nicht genauer eingrenzen. Zunächst müsse der Umsatz wieder steigen.

Google bittet um Unterstützung beim Update der Zeiten

Auch Google weist die neuen Öffnungszeiten noch nicht überall richtig aus und gibt einige Geschäfte und Einrichtungen sogar fälschlicherweise als geschlossen an. Nun ruft das Unternehmen Nutzer auf, ihren favorisierten Läden unter die Arme zu greifen und die neuen Öffnungszeiten dem Suchportal zu melden. Denn nicht nur Geschäftsinhaber können die angegebenen Daten anpassen, auch Kunden können auf dem Google-Maps-Profil des Geschäfts unter „Änderungen vorschlagen“ die korrekten Zeiten durchgeben.

Sofort angepasst werden die Angaben allerdings nicht. Google gleicht den Änderungsantrag zunächst mit weiteren Quellen ab – nur ein Geschäftsinhaber, der sich über Google My Business anmeldet, kann Daten direkt anpassen. Händler, die den Service nicht nutzen, können Google trotzdem fehlerhafte Angaben melden. Die Umsetzung dauert dann allerdings etwas länger.

Warnhinweis bei veralteten Angaben

Wenn ein Profil kürzlich vom Inhaber aktualisiert wurde, zeigt Google die Änderung an. Geschäftsangaben, die länger nicht aktualisiert wurden, erweitert die Suchmaschine aktuell mit einem Warnhinweis, der über häufig abweichende Geschäftszeiten durch Covid-19 hinweist.

Von Tilman Kortenhaus