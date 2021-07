Leipzig

Um die Corona-Krise schnell zu überwinden, will die Stadt Leipzig den City-Handel massiv unterstützen. Bereits am 15. Juli startet für vier Wochen ein „Familiensommer“ auf dem Burgplatz, teilte das Rathaus mit.

Zu dem Freiluft-Fest gehörten eine Bühne für Kulturprogramme, sportliche Angebote für Kinder wie Kletterwand und Slackline, Erholungsbereiche mit vielen Sitzbänken aus Holzpaletten, Speis und Trank von benachbarten Gastronomen. Das Programm gestalten die kmr Eventagentur und Schaubühne Lindenfels, interessierte Vereine und Künstler können sich dafür noch melden. Auf die jeweils gültigen Corona-Regeln werde flexibel reagiert, so Stadtsprecher Matthias Hasberg.

Passantenfrequenz erstmals wieder über dem Vorjahr

In der vergangenen Woche haben die Passanten-Frequenzen in der Leipziger Innenstadt erstmals wieder über dem Vergleichswert des Vorjahres gelegen, hob Clemens Schülke vom Wirtschaftsdezernat hervor. Dennoch müsse schnell gehandelt werden, um die City wieder auf ein Niveau zu bringen wie es vor Corona üblich war. „Sonst verstetigen sich die Gewohnheiten aus der Corona-Zeit, das Meiste im Internet zu bestellen.“

Eine Million Euro für Zentrenfonds und City-Managerin

Für verschiedene Hilfsmaßnahmen habe der Stadtrat eine Million Euro bewilligt, die 2021 und 2022 für die City, aber auch andere Stadtteilzentren und Magistralen zur Verfügung stehen. Mit der Summe solle ein Zentrenfonds für zusätzliche Veranstaltungen, neue Ladenkonzepte und Begrünungen aufgebaut werden. Auch schaffe die Leipziger Tourismus und Marketing GmbH (LTM) die Stelle einer City-Managerin oder -managers.

Das Baudezernat will zeitnah deutlich mehr Sitzbänke aufstellen und 85 zusätzliche Straßenbäume innerhalb des Ringes pflanzen. Am Sälzgässchen entsteht ein großer Kinderspielplatz samt Erholungszonen für 1,5 Millionen Euro. Der Brühl erhält Pflanzkübel und Bänke. Für kleine und mittlere Ladengeschäfte will die Kommune einen zusätzlichen Online-Vertriebskanal einrichten, bei dem auch Waren per Klick bestellt werden können. Das Marktamt plant neue Konzepte, hat gerade das erst am Mittwoch gestartete Weinfest vor dem Alten Rathaus um sieben auf zwölf Tage verlängert.

