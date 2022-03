Leipzig

Ein Zeichen der Hoffnung weht seit Mittwoch durch den Leipziger Clara-Zetkin-Park. Selbst gebastelte Friedenstauben aus Papier hängen am Wegesrand, dekoriert mit der ukrainischen Flagge und der Aufschrift Frieden – gemalt von Kinderhänden.

„Zeichen der Hoffnung“

Den Spaziergängern, Müttern mit Kinderwagen, Radfahrern und den Joggern zaubern die kleinen weißen Friedenstauben an diesem sonnigen Tag kurz ein Lächeln ins Gesicht. Für einen Moment halten die Leipzigerinnen und Leipziger inne und freuen sich über diese Geste ohne Absender. Haben sich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Gedanken über den Krieg in der Ukraine gemacht oder eine der vielen Tagesmuttis, die in dem Park tagtäglich ihre Runden drehen?

Hoffnungszeichen: Beate Herzberg freut sich beim Anblick der Friedenstauben im Park . Quelle: Regina Katzer

Wie erklärt man Kindern den Krieg?

Die Erfurterin Beate Herzberg ist momentan in Leipzig zu Besuch, um Zeit mit ihrem vier Monate alten Enkelsohn zu verbringen. Gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter und Hundedame Coco streifte die Sozialpädagogin am Mittwochnachmittag durch die Grünanlage an der Sachsenbrücke, wo sie die papiernen Täubchen entdeckte. „Wie schön, solche Zeichen der Hoffnung zu sehen“, sagte sie voller Begeisterung.

Wie erklärt man Kindern den Krieg, fragt sich auch die 61-Jährige aus Thüringen. Wichtig sei, die Kinder aktiv einzubeziehen, weil sie dann das Gefühl haben, etwas bewirken zu können. Das wäre beispielsweise ein Bild zu malen oder eine Friedenstaube zu basteln. Allein Antworten zu geben, reiche manchmal nicht aus.

Die kleine weiße Friedenstaube, die dem Künstler Pablo Picasso als Plakatmotiv zur Weltfriedenskonferenz 1949 diente, gilt weltweit als Hoffnung aller Friedliebenden. Auch im Krieg Putins gegen die Ukraine steht sie als Symbol für das schnelle Ende der militärischen Handlungen.

Von Regina Katzer