Für ein Leben in der Nacht muss man gemacht sein. Lange Dienste, arbeiten, wenn andere schlafen oder dort feiern, wo man selbst sein Geld verdient. Doch genau das ist es für viele Menschen, was zusammenschweißt, den Reiz ausmacht. Ein Lebensgefühl. Mehr als nur ein Job. Seit dem Frühjahr ist das auf unbestimmte Zeit Geschichte und der einstige Treffpunkt Gleichgesinnter verwaist.

Leipzigs Clubs haben schwer an der Pandemie zu knabbern. Sie waren es, die zuerst schließen mussten. Und sie werden die sein, die als Letzte in den Vor-Corona-Alltag zurückkehren können. Ein Zustand, der an die (finanzielle) Substanz geht. Nicht nur Clubbetreibern, sondern auch all denen, die das Nachtleben zu dem machen, was es ist – vom DJ bis zum Einlasser.

Marcus Richter (29), Techniker und DJ in der Distillery

Marcus Richter (29), Techniker und DJ in der Distillery. Quelle: André Kempner

Kurz vor dem ersten Lockdown sollte es für Marcus richtig losgehen. Als Resident, also eine Art Haus-DJ, in seinem Stammclub. Dort, wo er seit knapp anderthalb Jahren als Techniker arbeitet und wo er, seit er denken kann, immer gerne selbst zu Gast gewesen ist. Diesen Sommer in der Distillery wollte er musikalisch mitprägen. Es wäre ein Jahr geworden, in dem er erstmalig von seiner Kunst hätte leben können. Dann kam das Virus und mit ihm die längste Zwangspause der Clubgeschichte und „alles, wofür man lebt, ist plötzlich weg“.

Ein großer Teil der Distillery-Crew sind Musiker. Auch während der Pandemie würden sie weiter ihre Kunst betreiben, sagt Marcus. So wie er es tut. Aber es sei eben nicht dasselbe. Um sich über Wasser zu halten, arbeitet er momentan Vollzeit im IT-Support eines Chemiekonzerns. Er ist froh, dass er die Stelle hat. „Man sieht ja, in welche Richtung die ganze Situation steuert, es ist kein wirkliches Ende in Sicht.“

Sobald es grünes Licht gibt, sei er aber sofort wieder mit an Bord. Ehrensache. Auch für die anderen im Kernteam, glaubt Marcus. „Der Clubbetrieb und die Gemeinschaft geben uns so viel, da geht niemand.“ Ob die Distillery es über die Pandemie hinaus schafft? „Der Zukunft des Clubs steht nichts im Wege. Die Frage ist deshalb nicht ob, sondern wann es weitergeht.“

Felix Heukenkamp (29), Barchef im Elipamanoke

Felix Heukenkamp, Barchef im Elipamanoke. Quelle: André Kempner

Das letzte Mal hat Felix Ende März im Regelbetrieb gearbeitet. Da gab es auch das letzte reguläre Gehalt. Auf dem „Outside-Festival“ im Sommer hat er sich ein paar Reserven angespart, von denen er momentan zehrt. Felix ist Barchef im Elipamanoke. Eigentlich studiert er im Master Afrikanistik und Französisch.

Wenn er in den letzten Monaten im „Eli“ war, dann nur um bei Umbaumaßnahmen zu helfen oder die Abholung des Merchandise abzuwickeln. „Es tut weh, den Laden so zu sehen. Kalt, dunkel, auf der Tanzfläche steht Zeug herum.“ Im Frühling, erzählt Felix, sei man pragmatisch in den Lockdown gegangen. „Wir haben Pläne gemacht, baulich wie persönlich. Haben die Zeit als dankbare Verschnaufpause genutzt.“ Der Sommer gab dann Hoffnung, zumindest kurz. Auf den Veranstaltungen auf der Festwiese kamen er und viele Kollegen wieder zusammen und konnten machen, was ihnen Spaß macht. „Und im Herbst war die Stimmung einfach ernüchternd. Die Motivation ließ nach.“

Er selbst ist froh, in einer WG zu leben. Nicht allein zu sein. Gerade weil ihn die Wintermonate sowieso jedes Jahr belasten. Finanziell kommt Felix erst einmal zurecht, ab Januar hat er einen Mini-Job in Aussicht. Doch ihm fehlen die Leute, die Nächte im „Eli“. Er hat Angst, dass die noch sehr lange auf sich warten lassen werden. Immerhin fehle jegliche Perspektive auf Besserung. „Ich bin bald mit meinem Studium fertig und muss sehen, wie es dann weitergeht. Ob ich im Eli bleibe, weiß ich nicht. Ich würde gerne, aber aktuell sieht es einfach nicht gut aus.“

Claire (35), Security im Elipamanoke

Claire, Security im Elipamanoke. Quelle: André Kempner

„Ich bin immer die Mutti von allen“, sagt Claire. Immer wenn im Elipamanoke gefeiert wird, steht sie mit an der Tür, achtet auf die Sicherheit und hat ein offenes Ohr für jeden. Claire gehört zur festen Security-Besatzung und vermisst es, gebraucht zu werden. Ihr fehlt der Trubel. „Ich will einfach wieder Clubarbeit machen.“ Zusammen mit unzähligen anderen Kollegen ist sie seit etwa zehn Monaten in Kurzarbeit.

Von einigen, erzählt Claire, habe sie gehört, dass sie inzwischen vor Drogerien stehen und den Einlass nach Corona-Regelwerk managen. „Ich verstehe das. Von irgendetwas muss man ja leben. Aber das ist für mich keine Security-Arbeit.“ Sie selbst hat die Angebote, die sie bislang erhalten hat, ausgeschlagen und mit großer Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung von ihrem Ersparten gelebt. Das ist nun weg. Und die Wiedereröffnung des Clubs in weiter Ferne.

Mit der Zeit wurde Claire immer melancholischer und unzufriedener. „Ich habe ja nicht nur den Job verloren, sondern mein soziales Umfeld. Wenn ich zur Arbeit gehe, treffe ich viele meiner Freunde.“ Es stimmt sie traurig, dass von vielen Seiten so getan werde, als wären Clubs das Unwichtigste von allem. Für sie ist das Elipamanoke wie ein Zuhause. „Wenn ich sehe, dass gewisse Konzerne die x-te Milliardenhilfe bekommen und die Clublandschaft nicht mal eine Perspektive, ist das ganz klar frustrierend.“

Seitdem Claire in Leipzig lebt, ist sie in den Abend- und Nachtstunden beruflich unterwegs. Erst als Barkeeperin, jetzt als Security-Frau – ein immer noch seltenes Bild in der Branche. „Ich liebe das Nachtleben und die Menschen, die sich darin bewegen.“ Umso mehr fürchtet sie, genau das zu verlieren. „Ich habe immer Angst, dass der Chef anruft und sagt, dass es vorbei ist.“

Fabrice „Fabser“ Theil (32) und Benjamin Hubert (31), Personalplanung und Bar in der Distillery

Benjamin Hubert und Fabrice „Fabser“ Theil (v.l.), Personalplaner und Barmänner in der Distillery. Quelle: André Kempner

Bevor Fabrice Theil begonnen hat, in der Distillery zu arbeiten, war er wie viele andere zuvor auch erst einmal Gast. Das Feierabendgetränk an den Wochenenden gab es immer in der „Tille“. Irgendwann in den frühen Morgenstunden. 2007 hat er dann an der Bar angefangen. Benjamin Hubert kam neun Jahre später über die Freundschaft zu Fabrice oder „Fabser“, wie ihn Freunde nennen, hinzu.

Beide arbeiten nebenbei in der Distillery, gehen ihrem Hauptjob unter der Woche nach. Ein glücklicher Umstand, der ihnen den Ausfall des Clubbetriebs zumindest nicht zu einer finanziellen Belastung werden lässt. Fabrice arbeitet bei der Agentur für Arbeit, Benjamin bei einer Versicherung. Die Distillery ist ihr Ausgleich. „Das ist mehr als ein Job für uns. Da geht es auch um Freundschaften“, sagt Fabrice.

Als Personalplaner stehen sie auch in der Corona-Zeit regelmäßig mit dem Team in Kontakt, fungieren als Schnittstelle zwischen Crew und Büro. „Wir versuchen, die Leute bei der Stange zu halten. Aber man muss ganz klar sagen: Wir haben einfach nicht viel Positives zu berichten.“

Inzwischen hätten sich viele der knapp 30 Teammitglieder Jobalternativen gesucht, manche haben Saisonarbeit gemacht. „Ein paar von uns waren als Erntehelfer auf dem Feld. Ein anderer ist in die Werkstatt seines Vaters mit eingestiegen.“ Ob sie alle zurückkehren werden, ist fraglich. „Dann bleibt natürlich die Frage: Wie ändert sich das Gesicht des Clubs? Wer ist dann noch da?“, sagt Fabrice. Und vor allem: Kommen die Gäste angstbefreit und unmittelbar zurück? Benjamin glaubt fest daran. „Ich denke, bei der erste Veranstaltung wird es kontrolliertes Chaos geben.“

Sado , Einlass im Institut für Zukunft

Sado, Einlass im Institut für Zukunft. Quelle: André Kempner

Sado ist Dragqueen. Und damit eine Person, der, so sagt er selbst, niemand Autorität zutraut. Im Institut für Zukunft (IfZ) allerdings entscheidet er darüber, wer reindarf und wer nicht. Eine Position mit viel Einfluss. Trotzdem ist Sado kein klassischer Türsteher, eher ein Beobachter. Schaut, ob die Leute zur Veranstaltung passen und andersherum. Klärt Fragen und informiert über die Politik des Ladens.

„Diese Position ist die sensibelste im Club. Wir gestalten die Party mit, indem wir eine Auswahl treffen.“ Für Sado, dessen richtiger Name Tom ist, ein wichtiger Ausgleich zur Alltagsdiskriminierung. „Auch wenn es nur ein paar Stunden sind, tut es gut, ausnahmsweise mal eine Machtposition in dieser Gesellschaft zu haben.“

Es war für ihn ein schwieriger Weg bis zum Outing. „Gebe es das IfZ nicht, hätte ich es womöglich immer noch nicht getan.“ Der Club habe ein Umfeld geschaffen, in dem er sein konnte, wie er ist – sowohl als Gast wie auch jetzt als Teil des Teams. Die gemeinsame Idee, die in diesem Umfeld alle vertreten und leben, sagt Sado, stärkt und schweißt zusammen. Das fehlt.

„Ich bin kein Mensch, der gerne nichts tut. Ich bin immer in Bewegung.“ Neben dem Studium hat er im Rahmen des Möglichen Ausflüge gemacht, unzählige Bücher gelesen. Momentan halten Sado Nebenjobs finanziell über Wasser, das Ersparte ist trotzdem vollständig verpufft. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr ins IfZ ist zwar da, steht aber auf wackeligen Beinen. „Wer weiß, wo ich dann stehe, wenn es weitergeht. Was ich vorhabe“, sagt er und schließt entschieden an: „Die Tür des Clubs ist in den letzten Jahren super zusammengewachsen. Wenn es mir möglich ist, kehre ich in jedem Fall zurück.“

