Leipzig

Es darf geschunkelt werden, Tanzen geht leider nicht. Seinem Namen als Tanzcafé kann das Ilses Erika zurzeit nicht gerecht werden. Schon seit März sind ,Tanzlustbarkeiten’ in Leipziger Clubs nicht mehr erlaubt. Doch Disko geht auch anders: Am Freitagabend findet im Ilses Erika Biergarten erstmals eine Sitz-Disko statt. „Zwei DJs werden auflegen, die Gäste sitzen an den Tischen im Biergarten, die so gestellt sind, dass sie den Hygieneregeln entsprechen“, erzählt Christian Feist, der im Ilses Erika für das Booking verantwortlich ist. Die Musik wird deshalb auch eher entspannt sein. Aber die DJs würden sich freuen, endlich wieder vor Publikum aufzulegen, so Feist.

Noch immer ist die Situation für Clubs in Leipzig äußerst schwierig. Zwar gibt es breite Unterstützung durch Crowdfunding und Soliticket-Verkauf, doch mit einer Rückkehr zum regulären Clubbetrieb rechnet in diesem Jahr eigentlich niemand mehr. Jetzt im Sommer setzen viele Locations auf Open-Air Veranstaltungen. Conne Island, Institut für Zukunfz (IfZ) und Distillery bieten Programm in ihren Außenbereichen.

Open-Air als einzige Möglichkeit

„Wir haben bis Ende Juni unseren Freisitz komplett umgebaut und betreiben jetzt eine Art Biergarten“, sagt Steffen Kache, Inhaber der Distillery. Statt Techno-Beats in dunklen Kellerräumen gibt es jetzt DJs und Drinks im Freien. 200 Leute dürfen gleichzeitig in den Außenbereich. „Wir sind total happy, dass der Garten geöffnet ist. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben“, so Kache.

Allerdings habe das ganze eher positive Auswirkungen auf die Psyche von Team und Gästen als auf die wirtschaftliche Lage des Clubs. „Für den Club bringt es unter dem Strich nichts. Aber es ist ein Lebenszeichen und zeigt: Wir sind noch da“. Auch das mjut im Leipziger Osten ist dabei, seinen Außenbereich für Open-Air Veranstaltungen umzubauen. „Wir stehen mit der Stadt in Verhandlungen und hoffen bald öffnen zu können“, so Geschäftsführer Marcus Grahnert.

Pizza statt Party

Für den Westhafen in Neulindenau sind Veranstaltungen im Freien die Regel. Doch auch für die Sommer-Open-Air-Location hat sich durch Corona einiges geändert. „Wir hätten eigentlich schon im Mai geöffnet und hatten locker zwei Monate Ausfall – das ist die Hälfte unserer Saison“, sagt Markus Knauth vom Team des Outdoor-Clubs. Mittlerweile finden wieder Veranstaltungen statt, aber getanzt werden darf natürlich auch hier nicht. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren die Einhaltung der Schutzvorschriften regelmäßig.

Neben Barbetrieb und Musik wird in diesem Jahr original neapolitanische Pizza im Garten angeboten. „Wir sind stolz auf unsere außergewöhnlich gute Pizza“, so Knauth. Man wolle den Leuten einen Mehrwert bieten – wenn schon so vieles nicht möglich sei.

Dieses Jahr werden keine Clubs mehr öffnen

Noch ist Sommer und zumindest draußen einiges möglich. Die Aussichten auf Herbst und Winter sind aber alles andere als rosig. „Wenn es auf den Oktober zugeht, sieht die Situation schon wieder ganz anders aus“, sagt Christian Feist von Ilses Erika. Der Club könnte nach derzeitigem Stand zwar mit einem Hygienekonzept wieder öffnen. Doch das sei wirtschaftlich nicht rentabel, weil die Räumlichkeiten unter Coronabedingungen lediglich Platz für 20 bis 30 Menschen bieten, so der Booker. Auch mjut-Geschäftsführer Marcus Grahnert ist sich sicher: „Clubs werden in diesem Jahr nicht mehr öffnen können.“

Von Lilly Günthner