Leipziger Clubs und Kreative befürchten Pleitewelle

Sachsen ist bunt. Das liegt nicht zuletzt an der vielfältigen freien Kulturlandschaft samt Club- und Livemusik-Szene, die in ihrer Gesamtheit immer wieder vor allem bei jungen Menschen als Kriterium für Zuzug, Bleiben oder Tourismus genannt werden. Doch momentan ist nahezu die gesamte Kulturvielfalt zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz existenziell bedroht. Zwei kürzlich veröffentlichte Positionspapiere aus unterschiedlichen Ecken der sächsischen Kreativ- und Veranstaltungswirtschaft entwerfen mit Blick auf die aktuelle Situation ein so düsteres wie realistisches Szenario: Ganze Kultursegmente und eine Generation an jungen Kreativen drohen unterzugehen. Politische Entscheidungsträger werden aufgefordert, umgehend gegenzusteuern.

„Alarmstufe Rot – Der sächsischen Clubkultur droht Pleitewelle“ ist das Positionspapier samt dazugehörigem Aufruf und Notfallplan überschrieben, das der Zusammenschluss der Leipziger Musikclubs und Livemusikspielstätten „LiveKommbinat“ zusammen mit den Initiativen „Hand in Hand“ aus Chemnitz und dem Klubnetz Dresden herausgegeben hat. Zeitgleich veröffentlicht die Hochschule für Musik und Theater Leipzig zusammen mit der Hochschule für Musik Dresden einen offenen Brief, in dem die Lehrenden und Studierendenräte beider Einrichtungen mit großer „Sorge auf die Situation vieler freischaffender Musiker*innen und Schauspieler*innen sehen, die durch die Coronakrise trotz der bisherigen Fördermaßnahmen unverschuldet in finanzielle Not geraten und geraten sind.“ Die Schreiben richten sich öffentlich an den Sächsischen Landtag und Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sowie das Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus mit Staatsminister Sebastian Gemkow.

Analyse statt Lamento

Drastisch fallen beide Papiere vor allem dadurch aus, dass sie nicht lamentieren, sondern die gegenwärtige Situation und den sich daraus ableitenden Bedarf sehr genau analysieren. Clubs und Livemusikspielstätten gehörten zu den ersten Einrichtungen, die im Zuge des Infektionsschutzes geschlossen wurden und werden wohl die letzten sein, die wieder vollumfänglich in Betrieb gehen dürfen. Allein für Clubs und kleinere Festivals hat das LiveKommbinat bisher einen bundesweiten Schaden von 44 Millionen Euro ermittelt und befürchtet in den kommenden Monaten bei zwei Dritteln bis drei Vierteln aller sächsischen Clubbetreibenden, Konzert- und Festivalveranstalter die Insolvenz. Zwar sei die private Spendenbereitschaft zunächst überwältigend ausgefallen, könne aber bei weitem nicht die Verluste auffangen und flaut nach einiger Zeit naturgemäß ab.

Die Corona-Pandemie gehe somit weit über die Belastungsgrenzen hinaus, die die Dauerkrise der Kultur ohnehin steckt und innerhalb derer man sich mit Müh und Not eingerichtet hat, heißt es.

Ein Verschwinden des ausdifferenzierten und nicht selten niedrigschwelligen Angebots würde der sächsischen Kulturlandschaft erheblich und nachhaltig schaden. Das LiveKommbinat rechnet mit dem Verlust von tausenden Arbeitsplätzen und einem prognostizierten Rückgang der Bruttowertschöpfung im dreistelligen Millionenbereich. Beide Papiere betonen, dass die in Sachsen bisher auf den Weg gebrachten Hilfen, die sich überwiegend auf Darlehen für kleinere Betriebe oder Betriebskostenzuschüsse für Soloselbstständige stützt, Arbeits- und Lebensrealitäten der Kreativwirtschaft nur sehr unzureichend würdigt. Freie Kulturproduzenten wie etwa Livemusikspielstätten sind selten gewinnorientierte Unternehmen und können kaum Rücklagen bilden oder Kredite zurück zahlen.

„Jetzt oder nie“

Um die für die hiesige Lebensqualität entscheidende Beiträge leistende sächsische Kultur- und Clubszene und Veranstaltungswirtschaft in ihrem Facettenreichtum zu erhalten beziehungsweise nach der Krise wieder anzukurbeln, brauche es daher ein Rettungspaket durch den Freistaat, konkrete Konjunktur und (Wieder-)Aufbauprogramme. Das Positionspapier des LiveKommbinats rät dringend zu einem Club-Rettungspaket nach dem Vorbild von Köln, Hamburg oder Berlin – mit Liquiditätshilfen, die den Zeitrahmen des notwendigen Shutdowns berücksichtigen und über einzelne Soforthilfen hinausgehen. Auch die Überbrückungsangebote, etwa von derzeit fast ausschließlich ohne jede Finanzierung gestemmten Streaming-Produktionen, könnten entsprechend gefördert werden.

Das Alarmsignal heißt „Jetzt oder nie“. Der Sächsischen Landtag wird aufgefordert „dazu beizutragen dass die Clubs- und Spielstätten in dieser Pandemie nicht zum Opfer fallen!“ Wird nicht oder nur unzureichend gehandelt, so die düstere Prognose, „werden wir in Zukunft kaum mehr Orte haben, an denen das Ende des Ausnahmezustands gefeiert werden kann.“

Von Karsten Kriesel