Leipzig

Die Situation scheint unübersichtlich: Die Inzidenz in Sachsen sinkt deutlich – doch gleichzeitig breiten sich Mutationen des Coronavirus aus. Wie locker dürfen wir uns machen, und was müssen wir jetzt beachten? Professor Christoph Lübbert, Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig (UKL) und Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg, gibt Antworten.

Herr Professor Lübbert, wird das ein guter Sommer, wie es Karl Lauterbach prognostiziert hat?

Der Sommer wird gut, und man sollte sich das nicht madig machen lassen von irgendwelchen Virusvarianten. Aber: Das darf kein Sommer werden, in dem man sich mit seinem Aperol Spritz zurücklehnt, nichts mehr tut und denkt: Es ist vorbei. Das muss ein Sommer des Impfens werden.

Aber da sind wir doch auf einem guten Weg?

50 Prozent Erstgeimpfte – das ist gut, aber das reicht nicht. Richtig zählen nur Doppelt-Geimpfte (außer bei Johnson & Johnson), die sind dann voll immunisiert und haben auch einen guten Schutz gegen die Delta-Variante. Wenn wir mit dem Impfen im Sommer gut vorankommen, wird uns das sicher auch im Herbst helfen.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation in Sachsen?

Wir haben in Sachsen und Deutschland eine gute Situation erreicht. Wir entwickeln uns wahrscheinlich zu einer epidemiologisch vergleichsweise ruhigen Insel, und andere entwickelte Ländern mit hohen Impfquoten schaffen das auch. Aber die ressourcenschwachen Länder hinken hinterher. Das Virus ist weiter in der Welt, und es gibt nicht überall so ein gutes Impfangebot wie in Deutschland. Wir haben über das UKL ein Projekt in Uganda. Von dort bekomme ich Todesanzeigen zugeschickt, die haben da gerade eine schwere dritte Welle mit totalem Lockdown. Gerade wurden wir über das Robert-Koch-Institut angefragt, ob wir einen Berater nach Namibia schicken können – die wissen da bei einer 400er-Inzidenz aktuell nicht mehr wo oben und unten ist. Das macht klar: Wir haben uns die Entspannung hier hart erarbeitet, aber anderswo ist von Entspannung keine Spur. Eine Pandemie ist ein weltweites Geschehen und braucht den globalen Blickwinkel.

Zur Person Christoph Lübbert (50) ist seit 2012 Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig (UKL) und seit Januar 2020 in Personalunion zugleich Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat in Kiel studiert sowie in der Schweiz und in Südafrika, bevor er 2008 als Oberarzt nach Halle ging und 2012 ans UKL wechselte. Neben der Medizin schlägt Lübberts Herz für den Umwelt- und Naturschutz, seinen Zivildienst leistete er beim World Wide Fund for Nature (WWF). Der Mediziner war früher auch als Reisejournalist tätig und ist neben einer großen Zahl von medizinischen Fachveröffentlichungen auch Autor von Reiseführern für Botswana, Uganda und Ruanda. Christoph Lübbert ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Welche Probleme sehen Sie durch die Delta-Variante?

Die Delta-Variante ist deutlich ansteckender, macht wahrscheinlich kränker, und es könnte gut sein, dass sie auch bei Kindern für mehr Ärger sorgt. Delta hat das Potenzial für eine vierte Welle im Herbst. Aber die bleibt beherrschbar, wenn die Impfquoten hoch sind.

Welche Impfquote brauchen wir?

Damit richtig Ruhe einkehrt: 85 Prozent bis September. Darunter wird ein guter Gemeinschaftsschutz nicht möglich sein, der auch die schützt, die nicht geimpft sind. Gerade mit Blick auf die Kinder reichen 60 oder 70 Prozent nicht. Die Politik muss sich weiter darum kümmern, dass die Impfstoff-Pipeline voll ist, und die Bürgerinnen und Bürger sollten sich impfen lassen.

„Bedenkenloses, internationales Reisen erst 2023“

Was ist diesen Sommer anders?

Der Grundmechanismus ist derselbe – das liegt auch an der saisonalen Komponente, die bei der Delta-Variante noch ausgeprägter zu sein scheint. Aber zwei Dinge sind anders: Wir sind mit dem Impfen unterwegs. Und: Das wird ein Varianten-Sommer. Vor einem Jahr noch hat das Wildtyp-Virus, das aus dem Urlaub mitgebracht wurde, für neue Infektionsketten gesorgt. Jetzt sind es deutlich ansteckendere Varianten, die importiert werden. Und das geht weiter; es kommen weitere Varianten.

Das klingt nicht gut.

Man darf nicht panisch werden. Wir haben gute Impfstoffe, die wir auch nachschärfen können. Wir werden es so schaffen, das Virus in Schach zu halten. Die Varianten entkommen den Impfstoffen nicht komplett. Wir müssen vorsichtig und umsichtig sein, und die AHA+L-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften) nicht beiseite wischen, die gelten vorerst weiter.

Worauf müssen wir im Urlaub achten?

50 Prozent der Erwachsenen merken nichts von einer Infektion und verbreiten das Virus quasi „unter der Decke“, bei Kindern sind es sogar bis zu 80 Prozent. Reisen befördert das. Wer aus Risiko- und Variantengebieten kommt, muss also weiter getestet werden und im Zweifelsfall in Quarantäne gehen. So wird man dennoch nicht verhindern, dass sich Delta und andere Virusvarianten in Deutschland ausbreiten, aber man kann es zumindest verlangsamen – das ist reine Biologie, der Stärkere setzt sich durch. Freies, bedenkenloses, internationales Reisen wird nach meiner Einschätzung erst 2023 wieder kommen.

„Vierte Welle mit Inzidenz von 50, 60, 70“

Was erwartet uns nach dem Sommer?

Die Wucht der zweiten Welle sehe ich nicht noch einmal, aber wir werden die vierte Welle spüren. Eine Inzidenz von 50, 60, 70 im Herbst ist realistisch. Wenn dann hoffentlich sehr viel weniger Betroffene ins Krankenhaus müssen, wird das unkritischer. Man sollte sich aber darauf einstellen, dass es ein Herbst und ein Winter mit Maske werden – wenn sich viele Menschen drinnen aufhalten. Wenn wir die hohe Impfquote von 85 Prozent schaffen, kann man die Maske für ganz wenige Situationen reservieren. Auf jeden Fall für Großveranstaltungen in Innenräumen.

Es gab in Leipzig zwei größere Versuche mit Großveranstaltungen in Innenräumen – im Felsenkeller und in der Distillery. Ist das ein richtiger Weg?

Ja, mit dem GGG-Prinzip (mehr Freiheiten für Genesene, Geimpfte und Getestete) kann man mehr Großveranstaltungen machen. Man darf jetzt nur nicht populistisch alles fallen lassen, soweit sind wir noch nicht. Dazu muss die Pandemie global unter Kontrolle sein. Das erreichen wir 2022, 2023.

Helfen Luftfilter für sichere Schulen?

Sie stellen nicht einen 2000 Euro teuren Kasten ins Klassenzimmer, schalten den an – und das Problem ist gelöst. Manche Hersteller suggerieren das natürlich. Für eine sichere Schule braucht es mehr.

„Im Herbst in den Schulen weiter testen“

Was genau?

Man wird im Herbst in den Schulen weiter testen müssen, mindestens zweimal die Woche. Die Antigen-Schnelltests sind besser geworden, die fischen schon recht zuverlässig die Hochinfektiösen raus. Darüber hinaus sehe ich auch hier die Impfung im Mittelpunkt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat das prinzipiell richtig gemacht und sich von niemandem zu einer Empfehlung zwingen lassen. Ich hoffe, dass wir im August, September mehr Daten zu den Kindern haben und die Stiko dann zu einer breiteren Empfehlung kommen kann. Das würde den sicheren Schulbetrieb erleichtern.

Wie lange hält der Impfschutz – womit rechnen Sie?

Sechs bis acht Monate sicher, wahrscheinlich länger. Wieviel länger, weiß man noch nicht genau. Es kann sein, dass wir im Oktober, November, Dezember feststellen, dass sich wieder mehr Geimpfte infizieren und es eine Booster-Impfung braucht. Ich habe den Eindruck, dass die Politik das nur teilweise auf dem Schirm hat und vorbereitet.

Wann wird das Virus denn endlich harmloser?

Das kommt irgendwann so, aber nicht in den ersten ein bis zwei Jahren der Pandemie. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, schwächt sich das Virus biologisch ab.

Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte impfen wir in eine laufende Pandemie. Kann das auch irgendwie nach hinten losgehen?

Es ist grundsätzlich möglich, dass Viren Wandlungsschritte vollziehen, die zu so genannten Fluchtmutationen führen, so dass Impfstoffe nicht mehr wirken. Dazu wären aber mehrere kombinierte Mutationen erforderlich. Anfällig für solche Prozesse sind insbesondere Länder mit hoher Bevölkerungsdichte und niedriger Impfquote, wie Brasilien oder Indien, wo sich das Virus unkontrolliert austobt. Wir können aber gegenhalten durch Nachjustierung bei den Vakzinen. Wir müssen beim Impfen schneller sein als das Virus.

Von Björn Meine