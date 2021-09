Leipzig

Am Donnerstagabend gehen im Leipziger Impfzentrum zum letzten Mal die Lichter aus. Nach gut acht Monaten stellen die sächsischen Impfzentren ihren Betrieb ein, und auch auf dem Leipziger Messegelände werden dann keine Impfungen mehr angeboten. Für einen eventuellen Ansturm am letzten Impftag hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK), welches auch das Leipziger Impfzentrum betreibt, vorgesorgt.

Seit der Eröffnung der sächsischen Impfzentren Anfang Januar wurden in den Einrichtungen rund 2,6 Millionen Impfdosen verabreicht. „In Leipzig waren es die meisten“, sagt Kai Kranich, Pressesprecher des DRK Sachsen. Gerade zu Beginn war die Nachfrage groß, auch für die telefonische Terminvergabe. „Zuerst haben wir sachsenweit in unserem Callcenter mit 200.000 Anrufe pro Monat geplant, später diese Zahl auf 400.000 nach oben korrigiert. In der Spitze hatten wir an einem Tag aber 1,8 Millionen Anrufe“, zieht der DRK-Pressesprecher Bilanz.

Mobile Impfteams machen weiter

Der Höhepunkt der sächsischen Impfkampagne war der 19. Mai. An diesem Tag wurden in den Impfzentren und von den mobilen Impfteams rund 20.700 Dosen gespritzt. In den vergangenen Tagen pendelte sich die Zahl der täglichen Impfungen jedoch bei 3500 bis 5500 ein. Und das, obwohl seit dem 7. Juli keine Terminbuchungen mehr nötig waren. Dennoch sei das Impfzentrum in Leipzig gut ausgelastet gewesen, sagt Kai Kranich. Es sei einer der Standorte gewesen, der daher zusätzlich mit Impfstoff beliefert werden musste. Auch jetzt sind noch Lagerbestände vorhanden. Diese bleiben aber nicht ungenutzt. Sie gehen nun an die mobilen Impfteams des DRK, die vorerst bis Ende des Jahres weiter Impfungen anbieten.

Wo Sie in Leipzig noch eine Impfung bekommen

In ganz Sachsen sind bis zum Ende es Jahres die mobilen Impfteams des DRK unterwegs. Diese Woche beziehen sie hier in Leipzig ihre Position:

am 29.09., 9-16 Uhr, Kommunaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf, Lindenthaler Straße 61-63

am 29.09., 9-18 Uhr, Altersheim Am Sonnenpark, Mattheuerbogen 6

bis zum 30.09., 12-19 Uhr, Hauptbahnhof Westseite im Untergeschoss

bis zum 30.09., 11-18 Uhr, Höfe am Brühl

bis zum 30.09., 9-16 Uhr, Zoo Leipzig, Eventeingang Gondwanaland

Die aktuellen Seite finden sie auch auf den Seiten des DRK Leipzig und des DRK Sachsens.

Zudem bieten mittlerweile Medizinische Versorgungszentren, Krankenhäuser, Betriebsärztinnen und -ärzte und viele Arztpraxen Impfungen gegen das Coronavirus an.

Unterstützung von Gastronomie & Co.

Für das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen sei die Organisation der Impfkampagne für den Freistaat Sachsen eine enorme Kraftanstrengung gewesen, sagte DRK-Vorstandsmitglied Dr. Nicole Porzig am Dienstag bei einem Besuch des Impfzentrums in Pirna. „Wir sind stolz auf die vielen motivierten Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in den Impfzentren, die sich trotz der Kurzfristigkeit und nicht immer einfachen Rahmenbedingungen entschieden haben, an der Eindämmung der Pandemie mitzuarbeiten“, richtete Porzig ihren Dank an alle Helfer.

Hunderte Menschen hätten auch in dem Leipziger Impfzentrum geholfen, die Impfstoffe unters Volk zu bringen, berichtet DRK-Pressesprecher Kai Kranich. Neben den medizinischen Fachkräften seien auch viele Menschen aus dem Tourismus, der Gastronomie, der Eventbranche und Studierende unter den Helfern gewesen. Das Arbeiten in diesen Bereichen war zu Zeiten des Lockdowns teilweise kaum oder sogar gar nicht möglich. Wie viele Helfer genau im Impfzentrum arbeiteten, weiß Kranich nicht zu sagen: „Das ist schwer, weil zum Beispiel das medizinische Personal immer wieder durchgewechselt hat. Aber alleine zu der Abschlussfeier im Impfzentrum wurden 400 Personen eingeladen.“

Ansturm unwahrscheinlich

Ende der Woche baut das DRK auf dem Leipziger Messegelände nun seine Impfstrecken ab. Vorsichtshalber habe man sich darauf eingestellt, dass am Donnerstag noch einmal mehr Menschen zum Impfen kämen. „Aber wir haben ja vorher auch schon andere Zentren geschlossen und nie kamen mehr als in den Tagen zuvor“, sagt der DRK-Pressesprecher. Am Mittwochnachmittag standen noch 22 Impftermine am Mittwoch und 60 am Donnerstag zur Verfügung. Impfen ohne Termin ist in der Messestadt von 8 bis 17 Uhr möglich, Impfen mit Termin von 8 bis 18 Uhr

Von Tim Niklas Herholz