Leipziger Corona-Patient hat eine Lungenentzündung

Die beiden Corona-Patienten auf der Isolierstation des Klinikums St. Georg müssen wahrscheinlich noch mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben. Einer der Männer hat eine Lungenentzündung entwickelt, die zusätzlich mit Antibiotika behandelt wird. „Der andere befindet sich auf dem Weg der Besserung“, erklärt Professor Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin. Bilder aus dem Computertomographen zeigen aber auch bei diesem Patienten entzündliche Lungenveränderungen in Folge der Virusinfektion mit Sars-CoV-2.

Ein Patient wurde aus Döbeln verlegt

Wie berichtet, handelt es sich um einen Mann, der vor kurzem Urlaub in Südtirol gemacht hatte sowie um einen osteuropäischen Fernfahrer, der in Norditalien unterwegs gewesen war. Die Patienten sind um die 50 Jahre alt – in dieser Altersgruppe nimmt die Krankheit meist einen positiven Verlauf. „Beide gehören aber auf jeden Fall ins Krankenhaus“, konstatiert Lübbert mit Blick auf den Gesundheitszustand. Einer der beiden wurde durch einen Amtsarzt eingewiesen, der andere war aus dem Klinikum Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen) ins St. Georg verlegt worden.

Anschluss-Quarantäne nach Klinik-Aufenthalt möglich

Nach Einschätzung des Mediziners werden die Erkrankten noch mehrere Tage im St. Georg bleiben müssen. Wenn sie verschiedene Tests durchlaufen haben, bei denen es unter anderem um die Feststellung der Virus-Ausscheidung geht, können sie nach abschließender Beurteilung entlassen werden. Unter Umständen kann nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt noch eine anschließende häusliche Quarantäne notwendig sein.

Von der Infektion mit dem Corona-Virus bis zur Heilung vergehen normalerweise 10 bis 14 Tage. Bei schwerem Verlauf mit Lungenversagen oder bei schlechtem Immunsystem kann die Krankheit aber auch deutlich länger dauern.

St. Georg ist eines von bundesweit sieben Spezial-Zentren

Die Sonderisolierstation des Klinikums St. Georg ist eines von bundesweit sieben Zentren für Patienten mit schwerwiegenden, hochansteckenden Krankheiten. Wie am Dresdner Uniklinikum wurde auch am St. Georg eine Coronavirus-Ambulanz eingerichtet.

