Leipziger Denkmalsdebatte: Nikolaikirchhof sollte Vorrang haben

Leipzig

Es ist schwer verständlich, warum die Stadtverwaltung so stiefväterlich mit dem Nikolaikirchhof umgeht. Am ohne Zweifel wichtigsten Ort der Friedlichen Revolution von 1989 fehlen noch immer Sitzbänke und Bäume, herrscht bei Regen massive Rutschgefahr. Seit Jahren nimmt das Rathaus schulterzuckend hin, dass mit den Leuchtsteinen im Boden eines der drei Revolutionsdenkmale kaputt ist. Ein Info-Zentrum oder öffentliche Toiletten? Fehlanzeige!

Potenzial wird im Thomaskirchhof sichtbar

Welches Potenzial Leipzig hier verschenkt, lässt sich am gut gestalteten Thomaskirchhof erkennen. Der hat alles, was dem Nikolaikirchhof fehlt. Rings um die Thomaskirche herrscht dementsprechend viel Leben, neben der Nikolaikirche nicht. Dabei will die Stadt doch eigentlich das Erbe der Friedlichen Revolution hochhalten und die City attraktiver machen. Der Platz an der wunderbaren Nikolaisäule – das beste Denkmal für Freiheit, Demokratie und Gewaltlosigkeit, dass sicher nicht nur ich mir in Leipzig vorstellen kann – wäre für beides ideal.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Blinder Fleck im Auge der Stadtverwaltung

Vielleicht hat der blinde Fleck im Auge der Stadtverwaltung damit zu tun, dass sie so sehr auf ein neues Freiheitsdenkmal erpicht ist. Wenn Berlin die „Einheitswippe“ erhält, muss Leipzig ebenbürtig behandelt werden, lautet da die Logik. Doch warum sollten die Ergebnisse eines neuen Denkmalwettbewerbs für den Wilhelm-Leuschner-Platz überzeugender ausfallen als beim ersten, gescheiterten Versuch vor acht Jahren, fragte unlängst der bekannte Architekturkritiker Arnold Bartetzky. Völlig zu Recht. In jedem Fall steht die Pflicht vor der Kür, sollte der Nikolaikirchhof Vorrang haben.

Von Jens Rometsch