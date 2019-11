Leipziger Diakonie wird 150

Leipzig

Mit einem Festgottesdienst in der Thomaskirche und einem Empfang im Neuen Rathaus hat die Leipziger Diakonie am Sonntag ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 230 Gäste begingen das Jubiläum. In der Unteren Wandelhalle des Rathauses wurde eine Ausstellung zur Geschichte der Diakonie eröffnet; sie ist bis zum 6. Dezember zu sehen. Außerdem hat Historikerin Bettina Westfeld die von ihr verfasste Chronik vorgestellt: „150 Jahre unsere Mission: Vielfalt für das Leben.“

In der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses ist ab sofort eine Ausstellung zur Geschichte der Leipziger Diakonie zu sehen. Quelle: Dirk Knofe

OBM Jung: „Wesentlicher Partner im sozialen Bereich“

Die Predigt zum Festgottesdienst hielt Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland. Im Neuen Rathaus betonte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) anschließend den Stellenwert der Arbeit des Wohlfahrtsverbands. Es gebe so gut wie keinen Bereich der sozialen Arbeit in Leipzig, der nicht unter dem Einfluss der Diakonie stehe. „Sie sind ein ganz wesentlicher Partner der Sozialpolitik in unserer Stadt.“ Was die Diakonie leiste, gehöre zu den „Aufgaben des Christenmenschen in einer nicht gesunden Welt“. In der Diakonie werde der Glaube zum konkreten Tun, sagte Jung.

Starke Verbindung mit der evangelischen Kirche

Die Verbindung von Kirche und Diakonie wurde während des Empfangs mehrfach betont. Beides gehöre zusammen, sagte Sönke Junge, kaufmännischer Vorstand der Leipziger Diakonie. „Wir spüren immer deutlicher, welche Bedeutung christliche Werte für unsere Arbeit haben.“ In die selbe Kerbe schlug Superintendent Martin Henker. Die Zusammenarbeit zwischen Kirchgemeinden und Diakonie sei Stück für Stück intensiviert worden. Und: Diakonische Arbeit könne nicht an Konfessionsgrenzen halt machen, betonte Henker.

Grußworte kamen auch von Oberkirchenrat Dietrich Bauer ( Diakonie Sachsen), Oberlandeskirchenrat Burkart Pilz (Landeskirche), Jodi Harpstead (frühere Chefin des „Lutheran Social Service of Minnesota“, mit dem die Diakonie eine Partnerschaft verbindet), Pfarrer Paul Rogers (Initiator der Partnerschaft) sowie von Vertretern regionaler Partner.

Die Diakonie Leipzig Die Diakonie ist der soziale Dienst der evangelischen Kirchen – die Caritas ist das Gegenstück bei den Katholiken. Die „ Diakonie Leipzig – Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig“ ist ein eingetragener Verein. Unter seiner Regie laufen verschiedenste soziale Angebote: von Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit über Schwangerenkonfliktberatung, Telefonseelsorge, Seniorenberatung, Wohnungslosenhilfe, Streetwork, Besuchs- und Begleitdiensten sowie Wohnungsangeboten für Menschen mit Behinderungen bis hin zu ambulanter Pflege und Bereitschaftspflege. Die Diakonie Leipzig beschäftigt mehr als 1400 hauptamtliche Mitarbeiter; außerdem engagieren sich mehrere Hundert Ehrenamtliche.

Von Björn Meine