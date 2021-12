Am Montag, 20. Dezember, können sich Interessierte ab zwölf Jahren im Leipziger Diakonissenkrankenhaus ihren Coronaschutz abholen. Geimpft wird zwischen 9 und 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; es kann aber zu Wartezeiten kommen.

Zusätzliches Angebot Leipziger Diakonissenkrankenhaus bietet am Montag Impfungen an