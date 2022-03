Leipzig

Begleitet von viel Gehupe hat die Stadt Leipzig am Montag das erste Stück ihres City-Ringes zur einspurigen Fahrbahn gemacht. Betroffen war ein Stück vom Dittrichring vor dem Schauspielhaus – exakt das Stück zwischen der Käthe-Kollwitz- und der Gottschedstraße. Seit knapp einem Jahr gab es dort schon einen schmalen Radweg am Straßenrand, erinnerte Michael Jana, der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Dieser Weg wurde nun so stark verbreitert, dass er eine ganze frühere Auto-Fahrspur einnimmt.

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) erklärte, dass die Stadt ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht umsetze. Demnach müsse der City-Ring auch für Radfahrer nutzbar sein, was er seit 1975 nicht mehr war, und dabei der Radverkehr aus Sicherheitsgründen sauber vom Autoverkehr getrennt werden. „Daher haben wir uns entschieden, am Dittrichring auf eine Auto-Fahrspur pro Richtung zu verzichten.“ Zugleich verfolge die Kommune das Ziel, den Kfz-Verkehr in Leipzig zu verringern. „Wir wollen die Rahmenbedingungen für den Fuß- und Radverkehr verbessern, damit der Umstieg vom Auto leichter fällt.“ Das habe der Stadtrat mit seinem Beschluss über das so genannte Nachhaltigkeitsszenario festgelegt.

Auch ein Stück der Harkortstraße betroffen

Konkret übertünchte am Montag die Firma Viatec vor dem Schauspielhaus den alten weißen Radfahrstreifen und zog zwei neue – dicht nebeneinander in der Straßenmitte. In den nächsten fünf bis sechs Wochen werden der gesamte Dittrichring, die anschließenden Teile vom Martin-Luther-Ring und auch 50 bis 60 Meter der Harkortstraße (etwa bis zu Dimitroffstraße) solche weißen Doppelstriche erhalten. Am Ende der 150.000 Euro kostenden Arbeiten werden die neuen Radfahr-Bereiche grün gestrichen, erläuterte Amtsleiter Jana.

Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, passiere das alles im laufenden Verkehr – mit abschnittsweisen Sperrungen. Zuerst komme die Außenseite des Ringes bis zur Straße Alter Amtshof an die Reihe. Dann werde der Radfahrstreifen hinter der Kreuzung Martin-Luther-Ring/Karl-Tauchnitz-Straße über ein kurzes Stück hinweg fortgesetzt. Danach werde in der Gegenrichtung eine Radspur auf der inneren Ring-Seite markiert: vor dem Neuen Rathaus bis hin zum Museum in der Runden Ecke.

In Zukunft auch „Mischverkehr“ von Auto und Rad

„In einigen kurzen Abschnitten“, so Jana, gebe es aber künftig „Mischverkehr“. Dort teilen sich Autos und Fahrräder also Spuren. Das sei nötig, um vor den Ampeln genügend Aufstellflächen zu behalten und weitreichende Rückstaus zu vermeiden. Betroffen seien die Abschnitte von der Rudolphstraße bis zur Kreuzung Martin-Luther-Ring/Karl-Tauchnitz-Straße sowie zwischen Alter Amtshof und Rudolphstraße. Auch die innere Fahrspur vor der Kreuzung Thomaskirchhof werde als kombinierte Spur für Fahrrad- und Kfz-Verkehr eingerichtet, so Jana. Im Mischverkehr würden jeweils neuartige Radpiktogramme aufgebracht, die die gemeinsam genutzte Fahrbahn kennzeichnen sollen.

Perspektivisch würden die neuen Radverkehrsanlagen auf der Harkortstraße in den Süden bis zur Dufourstraße fortgeführt. Auch der nördliche Ring, der Abschnitt vom Augustus- bis zum Rossplatz (hier nur die innere Ringseite) bekommen bald separate Fahrradtrassen, erklärte Bürgermeister Dienberg. Bereits in diesem Sommer gelte das für die Karl-Tauchnitz-Straße stadtauswärts – zwischen dem Neuen Rathaus und der Friedrich-Ebert-Straße. Dort falle ebenfalls eine Autospur weg.

Das viele Gehupe vor Ort stammte von Leipziger Handwerkern, die mit etwa zehn Fahrzeugen gegen den Umbau des Ringes protestierten. „Symbolpolitik ohne Sachverstand“, stand auf einem Transparent. Dazu zeigte ein Daumen nach unten. Zu einem Gespräch mit den Handwerkern kam es nicht. Stattdessen fuhren sie immer wieder hupend an der Baustelle auf dem Dittrichring vorbei.

Von Jens Rometsch