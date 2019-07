Leipzig

Bei Jürgen Scholz im Süden Leipzigs gibt es handgemachtes Eis. In seiner „Vanille und Zimt“-Eismanufaktur in Connewitz bietet er über 100 Sorten an – neben den Klassikern auch ausgefallene Kreationen wie Basilikum-Honig-Krokant. Das Handwerk hat sich „Scholle“ ganz traditionell in Italien abgeguckt. Woran Verbraucher selbst hochwertiges Eis erkennen, erklärt er im Video.

Von lvz