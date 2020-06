Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder braucht Hilfe

Leipzig

Für viele Mütter und Väter mit schwerst kranken Töchtern und Söhnen ist die Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder nicht selten ein Rettungsanker. An diesem Freitag ist es 30 Jahre her, dass die Initiative einer kleinen Schicksalsgemeinschaft zum eingetragenen Verein wurde. Ausgerechnet im Jahr des runden Gründungstages ist die Elternhilfe selber auf Rettungsanker angewiesen. Ihr geht es gerade gar nicht gut, sie steckt in finanziellen Nöten. Schuld daran ist das Sars-CoV-2-Virus.

Ein Drittel des Etats fehlt

Wegen der Corona-Pandemie versieg(t)en wichtige Einnahmequellen. Ein Drittel des 850 000-Euro-Etats – fest eingeplante Erlöse aus eigenen Benefizveranstaltungen oder aus Spendenaktionen Dritter – wird am Ende in der Kasse fehlen, vielleicht sogar mehr. „Für unsere weitere Arbeit im stationären und ambulanten Bereich eine schwere Hypothek“, sagt Vereinsvorsitzende Heike Reetz (51). Ihre heute 24 Jahre alte Tochter Lisa-Marie konnte auch dank der Therapieangebote der Elternhilfe nach zweijähriger Leidenszeit wieder lachen.

Kurzarbeit kam nicht infrage

„Hinzu kommt, dass es für Vereine aus dem Gesundheitswesen keinen Corona-Rettungsschirm gibt, keine gesonderte Unterstützung durch die öffentliche Hand“, beschreibt Birgit Plöttner, seit gut 25 Jahren Elternhilfe-Geschäftsführerin, einen weiteren Aspekt des aktuellen Dilemmas. „Vom Kurzarbeitergeld mal abgesehen, doch das kam und kommt für uns und unsere 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht infrage. Denn wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus waren und sind wir ganz besonders gefordert“, betont die 60-Jährige. Wochenlang hätten die jungen, eh schon immungeschwächten Patienten immer nur Besuch von einem Elternteil erhalten dürfen. Gleichaltrige Freunde waren ebenso außen vor wie Oma und Opa oder andere Verwandte. In dieser Phase sei die stationäre Betreuung, seien Kunst-, Musik- und Sporttherapie sowie die psychologische Begleitung von Kindern und Eltern wichtiger denn je gewesen, sagt Plöttner.

„Golf Charity war eine sichere Bank“

Das traditionelle Benefizfußballturnier im Stötteritzer Südoststadion, das Elternhilfe-Sportthearpeut und Ex-Fußball-Profi Markus Wulftange (53) seit Langem organisiert, die GRK Golf Charity Masters, die Kunstauktion des Vereins, kleinere Sommerkonzerte in Stadt und Umland – Events, deren Erlöse der Elternhilfe in diesem Jahr fehlen. „Allein die Golf Charity von Steffen Göpel war für uns zehn Jahre lang eine sichere Bank. Sie hat nachhaltige Projekte möglich gemacht“, schildert Vereinschefin Reetz.

Online-Spendenaktion läuft an

Irgendwie aber muss es ja weitergehen – „denn der Krebs macht keine Pause“, wie Sporttherapeut Wulftange betont. Deshalb startet die Elternhilfe am Tag ihres 30. Geburtstages eine Online-Spendenaktion – nicht zufällig unter www.krebsmachtkeinepause.de. „Ein paar Klicks und wir können auch in Zukunft an Krebs erkrankten Kindern helfen“, sagt Wulftange. Die bisherige Bilanz des Vereins kann sich jedenfalls sehen lassen: Jährlich werden 350 bis 400 Familien aus der Region in seinem Netz der Hilfe aufgefangen.

Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.; Anschrift: Philipp-Rosenthal-Straße 21, 04103 Leipzig; E-Mail info@elternhilfe-leipzig.de; Bankverbindung: Volksbank Leipzig, IBAN: DE25 8609 5604 0320 0933 33, BIC: GENODEF1LVB;

Die Elternhilfe im Internet:www.elternhilfe-leipzig.de; www.krebsmachtkeinepause.de

Von Dominic Welters