Leipziger Entenpapa selbst in Not

Leipzig

Es ist wie verhext: Kaum sind in Leipzig die ersten Entenküken geschlüpft, steht das Telefon von Stephan Lademann nicht mehr still. Der Mann, der seit seinen spektakulären Küken-Rettungsaktionen in den Jahren 2018 und 2019 nur noch Entenpapa genannt wird (die LVZ berichtete), ist gefragter denn je. Der Mockauer weiß längst: Stockenten suchen sich in Großstädten zunehmend ungewöhnliche Brutplätze. Sie legen ihre Eier in Blumenkübeln von Innenhöfen – wie dieser Tage im Ev. Diakonissenkrankenhaus in der Georg-Schwarz-Straße geschehen – oder in Balkonkästen, wo sie vor Füchsen, Waschbären oder freilaufenden Hunden sicherer sein sollen. Nur den meist langen und gefährlichen Weg zum nächsten Gewässer bedenken die größten und am häufigsten vorkommenden Schwimmenten Europas dabei nicht.

Mutter mit zwölf Minis aus Krankenhaus gerettet

Etliche Entenküken, die er ohne Muttertiere auffand, pflegt Stephan Lademann gegenwärtig in seiner Bootsvermietung am Elster-Saale-Kanal Quelle: Lutz Brose

Anzeige

Hier kommt Stephan Lademann ins Spiel. Der 41-Jährige schnappt sich Entenmama und Küken und chauffiert sie zu einem rettenden Ufer. Das Muttertier samt zwölf Minis aus dem Diakonissenkrankenhaus brachte er beispielsweise an einen Teich im Stadtgarten Lindenau. Doch immer öfter werden Küken allein aufgefunden. Wie jüngst in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nach seinem Eintreffen wartete der Tierfreund mit sieben Küken immerhin vier Stunden lang auf die Entenmutter – vergebens. „Sie ist wohl sprichwörtlich unter die Räder gekommen“, vermutete der Experte und nahm die Brut mit zu sich nach Hause, in sein Sommerdomizil am Elster-Saale-Kanal.

Weitere LVZ+ Artikel

18 Schnäbel wollen versorgt werden

Nur drei Tage später bat der Regionalverband Leipzig des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) um Hilfe. Eigentlich kümmern sich die ehrenamtlich arbeitenden Naturschützer selbst um solche Fälle, doch durch einen krankheitsbedingten Ausfall wurde Amtshilfe benötigt. Am Thomaskirchhof wurden gleich zwölf Küken ohne Mutter aufgefunden und schließlich zur Entenbasis am Kanal transportiert. Nun hat Stephan Lademann schon 18 Schnäbel zu versorgen – und gerät dabei selbst in Not. Denn wegen der Folgen der Corona-Pandemie hat der Bootsverleiher bislang kaum Erlöse erzielt.

Futterspenden sind gern gesehen

Lebende Mehlwürmer – begehrtes Futter bei den Lademannschen Entenküken. Quelle: Lutz Brose

Lebende Mehlwürmer, Mückenlarven und Wasserflöhe stehen auf dem Speiseplan der Küken ganz oben, sind aber teuer und schnell aufgebraucht. Zwar hat der Leipziger Nabu seine Unterstützung zugesagt, dennoch bittet der Tierretter diesmal selbst um Unterstützung. „Ich würde mich riesig freuen, wenn jemand das Enten-Menü mit Leben erfüllen und von den genannten Zutaten etwas zu meiner Motorbootsvermietung in der Plautstraße 56/Ecke Lyoner Straße bringen könnte“, sagt Stephan Lademann. Damit es am Ende einmal mehr heißt: Ente gut, alles gut! Um vorherige Abstimmung wird gebeten – Telefon 01515 2115034.

Von Lutz Brose