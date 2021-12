Leipzig

52 bekannte Leipziger Persönlichkeiten haben sich in einer Erklärung gegen die „Spaziergänge“ von Kritikern der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. „Ihr seid nicht das Volk!“, heißt es in der Veröffentlichung, die unter anderem von Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns, Grünen-Politikerin Gisela Kallenbach, „Prinzen“-Musiker Sebastian Krumbiegel und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) unterzeichnet ist.

Demonstrierende sind „anmaßend“

„Kein Tag vergeht, an dem die Medien nicht über ungenehmigte, provozierende und meist lauthals aggressive ,Spaziergänge’ in verschiedensten Städten und Regionen Deutschlands berichten“, heißt es weiter. „Anmaßend und lautstark fühlen sich die Demonstrierenden als die wahren Verfechter von Demokratie und Freiheitsrechten. Wie absurd! Endlich sind Stimmen zu vernehmen, die die ungerechtfertigte Vereinnahmung des Großteils der Bevölkerung in Frage stellen. Mit Ihnen in Freiberg, Zwickau, Plauen, Bautzen, in Thüringen und anderswo erklären wir uns solidarisch. Mit ihnen stellen wir klar: Ihr Protestierenden verbreitet Hass und Häme, schreckt nicht vor Gewalt zurück und lasst Euch von rechtsextremistischen Kreisen vereinnahmen und benutzen, aber: Ihr seid nicht das Volk!“

Erwartung an Polizei

Die Unterzeichner erklären sich auch solidarisch „mit den Pflegekräften und dem medizinischen Personal sowie allen Helfenden, die alles in ihren Kräften stehende unternehmen, um Menschenleben zu retten“. Die Wertschätzung ihrer Arbeite müsse sich „umgehend auch in einer angemessenen Honorierung widerspiegeln“, wird gefordert. Besonders betroffene Menschen „in der Kulturbranche, in der Gastronomie, im Tourismus und anderen wirtschaftlichen Bereichen“ müsse ausreichend staatliche Hilfe gewährt werden. „Wir erwarten von Polizei und staatlichen Organen, im Sinne des Schutzes der Grundrechte alle rechtswidrigen Aktivitäten in vollem Umfang und unmissverständlich zu unterbinden“, heißt es weiter.

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem auch die Bürgerrechtlerin Regina Schild, Pfarrer Stephan Bickhardt, die SPD-Politikerin Irena Rudolph-Kokot, der ehemalige Direktor der Volkshochschule Leipzig Rolf Sprink, Pfarrerin Britta Taddiken und Ronald Scherzer-Heidenberger, Professor für Städtebau an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur.

Von Andreas Tappert