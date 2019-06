Leipzig

Am 1. Juni 1919 eröffnete Thilo Beck am Roßplatz ein Möbelgeschäft. Auch 100 Jahre später wird in Leipzig noch unter dem Namen Beck mit Einrichtungsgegenständen gehandelt – seit 1964 speziell mit Küchen. Gefeiert wird das Jubiläum in zwei Wochen. Dann können Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner auf Zeitreise durch 100 Jahre Beck-Geschichte gehen. Anekdoten gibt es viele zu erzählen.

Schon sechs Jahre nach der Firmengründung konnte Thilo Beck in ein fast sechsmal so großes Geschäft in der Riemannstraße umziehen. 1945 war es von Bomben zerstört. Der Senior machte in der Schletterstraße weiter, ab 1958 in der Karl-Liebknecht-Straße. 1964 zog er sich aus Altersgründen zurück.

Vom Leiterwagen zum „Tempo“-Dreirad

Nach dem Krieg war auch Sohn Wolfgang Beck ins Möbelgeschäft eingestiegen. 1948 eröffnete er seinen Laden in der Könneritzstraße – ganze 16 Quadratmeter groß. Ein Schlafzimmer musste sehr kompakt präsentiert, eher aufgestapelt werden: unten ein Schrank, darauf die Nachtschränkchen und daneben die Bettgestelle. Nachdem so ein Zimmer verkauft war, wurde alles zerlegt, per Leiterwagen zum Kunden gefahren und vom Chef persönlich wieder aufgebaut. Die Mobilität machte einen großen Sprung, als Wolfgang Beck an ein „Tempo“-Dreirad herankam. Die Schleußiger Adresse wurde zum Stammsitz der Firma bis 1994.

Das 1948 eröffnete Geschäft von Wolfgang Beck in der Könneritzstraße in Schleußig maß ganze 16 Quadratmeter. Quelle: privat

Organisationstalent, Einfallsreichtum und Beziehungspflege waren zu DDR-Zeiten unverzichtbar. Die Küchen wurden angeliefert, wie es der planwirtschaftliche Verteilerschüssel vorsah und nicht etwa, wie es ein Kunde bestellte. Es war Sache des Küchenhändlers, die Unterschränke, Oberschränke, Besenschränke so zu kombinieren, dass es auch jenseits der Einheitsküche funktionierte. Heiß begehrt waren Exportrückläufer – Küchen, die für das „nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet“ hergestellt wurden. Ab und zu kam ein LKW voller Küchen zurück, die die Qualitätsprüfung nicht bestanden hatten. Um überhaupt je die Chance darauf zu haben, musste man beim Hersteller mehr als einen Stein im Brett haben.

Erst inoffizieller, dann offizieller Termin

Geschäftsführer Christian Martan erinnert sich: „Morgens sechs Uhr ging es los. In Seebenisch kannte ich einen Bauern, bei dem ich 20 Körbe Erdbeeren und ein paar grüne Gurken ergattern konnte. Mit dieser begehrten Fracht fuhr ich ins thüringische Römhild. Dort gab es erst einen inoffiziellen, danach einen offiziellen Termin mit dem Absatzleiter. Erst wechselten Obst und Gemüse den Besitzer, anschließend wurde im Möbelwerk das Geschäftliche besprochen.“ So konnten sich ab und zu ein paar Leipziger über eine Küche freuen, die sonst nur auf der Messe oder im Neckermann-Katalog zu sehen war.

Am 1. Juni 1919 eröffnete Thilo Beck am Roßplatz ein 110 Quadratmeter großes Möbelgeschäft. Quelle: privat

Christian Martan (80) ist gegenwärtig Geschäftsführer der Küchen Beck Profi Center GmbH, wie die Firma in der Karl-Liebknecht-Straße jetzt heißt. Seit über 50 Jahren ist er verheiratet mit Antje Martan (73), geborene Beck, Enkelin des Gründers. Zuständig für das operative Geschäft und meist erster Ansprechpartner für den Kunden ist Branko Broz (55). Der Küchenspezialist lebt mit Susann Martan (48) zusammen und gehört zur vierten Generation im Unternehmen.

Von Kerstin Decker und Frank Liebmann