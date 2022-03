Leipzig

Schlange stehen am Samstagmorgen 9 Uhr vorm Kino Cinestar am Burgplatz – das erlebt man höchst selten. Die Frühaufsteher, die auf die Kinoöffnung warten, sind fast alle weiblich. Sie freuen sich auf ein besonderes Ereignis, auf die Liveübertragung eines Konzerts aus dem Olympiastadion in Seoul, Südkorea. Dort steigt das – angebliche – Abschiedskonzert der Mega-Pop-Band BTS, auch Bangtan Boys genannt. Per Satellitenübertragung sind Fans in 66 Ländern und auf vier Kontinenten zugeschaltet. Im Leipziger Cinestar läuft die Live-Übertragung in zwei Kinosälen mit 400 Gästen, am Nachmittag gleich noch einmal als Aufzeichnung.

Die Band BTS live auf der Bühne im Olympiastadion in Seoul, Südkorea. Quelle: Kerstin Decker

Popstars haben weltweite „Army“ hinter sich

Die Aufregung ist groß. Für die meisten Mädels und Frauen ist es das erste Mal, dass sie ihre Lieblinge live auf der Bühne sehen. Wenn auch 8000 Kilometer Entfernung und acht Stunden Zeitverschiebung dazwischen liegen.

Zwei Mädchen erzählen sich, was sie in der Nacht von den sieben Jungs geträumt haben. Die Leipziger Fans gehören zur weltweiten „Army“ der Bangtan Boys – so nennen die koreanischen Popstars ihre Fanbasis. Und eine Army ist natürlich bewaffnet. In diesem Fall mit Band-Kuscheltieren, Band-Klamotten, Ansteckern, Beuteln oder Fotos. Oder mit Taschenlampen in Kugelform, den sogenannten Army Bombs. Die Lichtfarben kann man individuell ein- und ausschalten. Oder über eine App mit dem Konzert synchronisieren.

Auch im Kinosaal werden die sogenannten „Army Bombs“, die Kugel-Taschenlampen, angeschaltet . Quelle: Dirk Knofe

Fanartikel vom Kuscheltier bis zur Taschenlampe

Die Fanartikel sind richtig teuer. 60 bis 90 Euro kostet so eine Taschenlampe, 35 Euro und mehr ein Kuscheltier, 20 Euro eine Foto-Karte mit dem Bild eines der Jungs fürs Handy. Schülerin Fabienne Fuhrmann (17) aus Delitzsch gibt pro Monat rund 200 Euro aus, für neue Musik und neue Produkte ihrer Lieblingsband. „Die Musik höre ich eigentlich den ganzen Tag. Mir gefallen die Melodien und die Songtexte, die alle eine Botschaft rüberbringen“, erzählt sie. Die Kuscheltiere – Alpaka, Koala, Hase, Herz oder Alien – nimmt sie mit ins Bett, alles andere sammelt sie in einem Ordner. „Ein teures Vergnügen. Es ist schon gut, wenn man da sein eigenes Einkommen hat“, meint Fan Daniela Reinke (42) aus Markkleeberg, die im Vertrieb arbeitet und ebenfalls viel Freizeit im Internet auf den Kanälen der Bangtan Boys verbringt.

Schülerin Fabienne Fuhrmann (17) aus Delitzsch gibt jeden Monat um die 200 Euro für Musik und neue Fanartikel der Band BTS aus. Quelle: Dirk Knofe

Singen, rappen, tanzen, Küsschen werfen

Um 10.10 Uhr geht das Konzert endlich los. Jubel, Kreischen, Begeisterung, Mitsingen in Seoul genauso wie in Leipzig. Drei Stunden soll die Show dauern. Als die Satellitenübertragung kurz stockt, singen die Fans im Kinosaal alleine weiter. Neben der Musik werden Filmeinspielungen gezeigt, inzwischen zieht sich die perfekt durchgestylte Boygroup komplett um. Die Jungs singen, rappen und tanzen nicht nur, sondern sprechen auch immer wieder ausführlich zu ihrem Publikum. Alles auf Koreanisch, ohne Untertitel. Da kann man bestenfalls ahnen, was sie sagen, wenn sie es mit Küsschen-Werfen untermalen.

Ob es tatsächlich das Abschiedskonzert der Band BTS ist, lässt sich nicht aufklären. Angeblich müssen die Jungs alle zur Armee. Andererseits haben sie im April mehrere Konzerte in Las Vegas auf ihrem Tourplan stehen. „Wahrscheinlich ist es das Ende der ,Permission to Dance“-Ära“, glaubt Fan Susann Etzold, eine 26-jährige Altenpflegerin aus Zwenkau. „Permission to Dance“ heißt die aktuelle Konzerttour. Wenn die zu Ende ist, denkt Susi, dann beginnt die nächste Ära.

Von Kerstin Decker