Leipzig

Der Biergarten am Felsenkeller im Leipziger Westen hat sich herausgeputzt für die neue Freisitz-Saison. Ein historisches Karussell aus den 1950er-Jahren, das in vielen Arbeitsstunden komplett saniert wurde und abends leuchtet, lockt auch bei schlechtem Wetter zu Gerstensaft und gutbürgerlichem Essen. Dafür sorgt die Crew von „Naumanns Gaststube“.

„Wir wollten nicht vergessen werden“

Aufgrund der Pandemie konnte sich der Felsenkeller zwei Jahre lang nur im stark eingeschränkten Betrieb weiterbewegen. „Wir haben Outdoor-Konzepte entwickelt und sind darin kleine Experten geworden“, sagt Chef Jörg Folta voller Stolz. Musikfestivals und Lesungen fanden im Sommer im Garten statt. „Unser Lager ist voll mit Plexiglas, wir haben ein Leitsystem gebaut und unseren Tresen erneuert, um den besser reinigen zu können“, erzählt der 49-jährige Veranstalter. Er kommt aus Dessau und hat seit acht Jahren mit Marco Schulz die Geschicke der Plagwitzer Location in der Hand.

Gemeinsam mit dem Team habe man alles versucht, um bei den Gästen nicht in Vergessenheit zu geraten. „Wir waren immer da – ob mit Glühwein im Winter vor der Tür oder kleinen Events im Garten“, so Folta. Der Wellenbrecher-Lockdown, der die sächsische Gastronomie im November 2021 zum erneuten Stillstand zwang, sei für die Felsenkeller-Geschäftsführung eine Art Weckruf gewesen. „Uns war klar, dass wir gewappnet sein müssen, falls es weitere Lockdowns gibt“, betont der Chef.

Karussell als überdachte Freiluft-Location – mit Heizung

Als das alte Karussell im vergangenen Sommer in einer verstaubten Lagerhalle entdeckt wurde, kam den pfiffigen Veranstaltern eine geniale Idee. „Wir retten diese Kostbarkeit nicht nur davor, als Sperrholz auf den Müllhalden des Vergessens zu landen, sondern machen diese Kindheitserinnerung der Öffentlichkeit wieder zugänglich“, erzählt Folta. Gekauft wurde das Teil aus den Fünfzigerjahren für einen fünfstelligen Betrag von einem Leipziger Veranstalter. Wochenlang wurde der Schatz komplett saniert, der Fußboden erneuert, die Elektrik instandgesetzt und ein unterirdisches Heizungsrohr verlegt, damit die Location auch in den Wintermonaten genutzt werden kann.

Geschichte des Fahrgeschäfts

Wie in einer Chronik zu lesen ist, wurde das Karussell 1952 gebaut. Bis in die Achtzigerjahre drehten die Feuerwehrautos und handgeschnitzten Motorräder in Frankreich, den Niederlanden, in der Schweiz und in Dänemark zum Sound der Karussellorgeln ihre Runden. 1983 kehrte das Fahrgeschäft in den Alpenstaat zurück und wurde 1995 von der Schweizer Familie Chaplin an den damaligen Zirkusunternehmer Heiko Günther übergeben. Es fand Platz in seiner Museumssammlung für Zirkus-, Jahrmarkt- und Nostalgieschätze, die 2006 aufgelöst wurde.

Das historische Karussell stammt aus dem Jahr 1952. Die Felsenkeller-Crew hat es vor einem Jahr in einer verstaubten Lagerhalle. Quelle: Felsenkeller Leipzig

Felsenkeller-Geschichte in Miniaturen

Obwohl sich das Karussell nicht dreht – das wäre sündhaft teuer geworden, erklärt der Felsenkeller-Chef – schwelgen die Gäste in Kindheitserinnerungen und genießen die heimelige Atmosphäre. In Kürze, verspricht Folta, würden die handgezeichneten Märchenbilder an der Holz-Umrandung durch Miniaturen von Künstler Nils Sackewitz, der Stationen aus der 130-jährige Geschichte des Felsenkellers dokumentiert hat, ersetzt.

Von Regina Katzer