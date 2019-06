Leipzig

Im ersten Jahr seit der Eröffnung haben 1,534 Millionen Passagiere das neue Leipziger Fernbus-Terminal genutzt. 27.900 Busse seien bis März dieses Jahres gezählt worden, teilten die Betreiber am Mittwoch mit. In Spitzenzeiten zwischen Juni und August vergangenen Jahres sowie während des Weihnachtsmarkts im Dezember fuhren 2800 Fahrzeuge pro Monat die neue Station an der Ostseite des Hauptbahnhofs an. Das waren bis zu 100 Busse und im Schnitt etwa 4000 Passagiere am Tag. „Wir sind mit der Startphase sehr zufrieden“, erklärte Stephan Pieper, Geschäftsführer der Goldbeck Parking Services GmbH.

Der für rund 15 Millionen Euro errichtete Neubau war am 24. März 2018 eröffnet worden und ersetzte die provisorische Fernbus-Haltestelle in der Leipziger Goethestraße. Perspektivisch peilen die Betreiber ein weiteres Fahrgastwachstum an. Es gebe im Terminal noch genügend Kapazitäten, sowohl bei den Passagieren als auch bei den Buslinien, hieß es. „Mittelfristig erhoffen wir uns eine Zunahme des Bus- und Fahrgastaufkommens um 10 bis 15 Prozent gegenüber dem ersten Betriebsjahr“, erklärte Pieper.

27 Fernbus-Anbieter und mehr als 170 Ziele

Hauptnutzer des Busbahnhofs ist Marktführer Flixbus, der von Leipzig aus Verbindungen zu 174 Zielen anbietet. Zu den insgesamt 27 Anbietern gehören auch Fernbusfirmen, die Leipzig mit anderen europäischen Städten wie Mailand, Sarajevo, Kiew und Riga verbinden. Flixbus bietet Direktverbindungen unter anderem nach Prag, Innsbruck, Paris und Zürich an.

Im Terminal sind Imbiss- und Einkaufsmöglichkeiten entstanden, auch eine Gepäckaufbewahrung, ein Reisebüro und öffentliche Toiletten stehen bereit. Besonders gut angenommen werde der Service- und Pausenbereich für Busfahrer, der sich etwa 300 Meter entfernt auf der Sachsenseite befindet, so die Betreiber. Hier können die Fahrzeuge gereinigt und Müll entsorgt werden. Für die Fahrer stehen unter anderem Duschen zur Verfügung.

Neue Hotels öffnen Ende des Jahres

„Was das Fernbusterminal so attraktiv macht, ist seine exzellente Lage direkt am Leipziger Hauptbahnhof und die damit verbundene Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr“, ist Pieper überzeugt. Ein weiterer Baustein soll Ende des Jahres hinzukommen: Dann öffnen in direkter Nachbarschaft ein neues Hyperion- und ein H2-Hotel mit insgesamt 530 Zimmern, wie Ingo Seidemann, Geschäftsführer des Projektentwicklers S&G Development, informiert. Die Baukosten belaufen sich auf rund 72 Millionen Euro.

Von nöß