So zufrieden und befreit haben sich wohl selten Menschen zur Arbeit getroffen: Als gäbe es nichts Schöneres, geriet am Samstag bereits Bierkastenschleppen und Kabelverlegen zum fröhlichen Happening: Das Leipzig Pop Fest stand als einer der wenigen Festivalfelsen fest in der Brandung aus Corona-bedingten Ausfallwellen. Auch im Publikum wurde das Tragen des Festivalbändchens gebührend zelebriert, Tanz und Applaus zeugten von großem Bedürfnis nach Zusammenkunft zur Musik. Es ist ein Lebenszeichen, leider kein generelles Aufleben. Für viele Gewerke, Künstler und Fans war und bleibt es das einzige Festival in diesem Jahr.

Und: „Restlos ausverkauft“ sieht normalerweise anders aus, die Moritzbastei-Terrasse war mit 150 verkauften Tickets nur wegen Abstandsgebot „voll“. Zu „normalen“ Zeiten hätte der Platz für viermal so viele Menschen gereicht. Für den Samstag jedoch gilt: Lieber ein paar Anführungszeichen als nichts.

„Ein Konzert! Ein echtes Konzert!“ ruft am Nachmittag Solokünstlerin Catt begeistert ihren Fans entgegen. Ihr Singer-Songwriter Pop steigert sich im selbstgemachten Loop zu Chor und Bigband Stärke, ohne jemals seine sommerleichte Melancholie zu verlieren. Gegen Ende darf auch das Publikum selbst Live-Chor sein. Nicht weniger melancholisch, mit nicht weniger technischer Finesse, aber im Tanztempo gedrosselt und deutlich experimenteller geht es anschließend mit Wooden Peak weiter. Das Leipziger Duo heißt heute als Quartett mit einem speziellen Set schon mal Karl Die Große Frontdame Wencke willkommen, hier an der Bassklarinette.

Derweil schritt in der Moritzbastei die nicht nur momentan wichtige Vernetzung der Musik- und Veranstaltungswirtschaft voran. Das Pop Fest will neben dem Angebot ans Tanzbein in diesem Jahr Ausblicke und Perspektiven über die aktuelle Krise hinaus liefern. Im Schwalbennest tagt der Verband unabhängiger Musikunternehmer*innen, kurz VUT, während im Oberkeller Workshop- und Podiums-Panels anstehen. Agenturbetreiber Fabian Schuetze stellt Modelle vor, wie Künstler sich unabhängiger und direkter vermarkten und mit ihren Fans und damit auch „Kunden“ kurzschließen können. In der „Zukunftswerkstatt Clubkultur“ diskutieren etablierte Veranstalter wie Mawi mit dem Clubnetzwerk LiveKommbinat und der Initiative VAK, die Leipziger Veranstaltungskollektive bündelt, darüber, was in der Krise mit kreativen Lösungen zu retten ist und wo mittelfristig nur Geld hilft. Eins wird klar: Ausgehen, Tanzen, Konzerte funktionieren, anders als das Lesen eines Buches, nur in der freien Begegnung mit anderen und der Mensch braucht diese verschiedenen Arten der kulturellen Erbauung gleichermaßen. Streams ersetzen kein Konzert, Solidarität und Spenden ersetzen keinen regulären Betrieb oder stabile Überbrückungshilfen.

Kein Tanzbein bleibt unbewegt

Während sich auch Subkultur und mitunter im grenzlegalen Bereich agierenden Initiativen wie VAK verantwortungsvollem Handeln verschreiben, wird auf der Terrasse das Trio Coucou empfindlich gestört, als ausgerechnet eine Demo von Coronaleugnern und Verschwörungsgläubigen, mit einer lauten Kundgebung genau hinter der Bühne auf dem Kurt Masur Platz provoziert.

So voll, wie es eben darf, wird es bald bei Karl die Große, die nicht nur Leipzig immer wieder mit ihrem intelligenten Indiepop verzaubern. Auch bei den stark angehipsterten Leipziger Soundfricklern von Tak Tak Tak bleibt kein Tanzbein unbewegt, besonders, wenn der ihre Musik Funk- oder Radiohead-Anleihen durchzucken.

Mal träumerisch, mal energisch

Dass die optimistische Ansage von Moderator Christian Feist, die sechs Bands des Festivals wären „alle Headliner“, nur halb stimmt, zeigt der stark anschwellende Jubelsturm, als schließlich Jeremias die Bühne entern, Generations-stilecht in zu kurzen lange Hosen und Tennissocken. Disko-Funk nennen sie ihr mal energisches, mal träumerisches Gemisch, das sich trendsicher in das Indiepop Erfolgsrezept zwischen AnnenMayKantereit, Wanda und Von Wegen Lisbeth einreiht.

Das dankbare Pop Fest Publikum tanzt, zusammen mit zahlreichen Festival Crew Mitgliedern. Es wirkt wie eine Mischung aus ausgehungert und Vorrat antanzen: Möglicherweise muss es ja wieder ein bisschen reichen, bis alles wieder geht.

Von Karsten Kriesel