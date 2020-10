Leipzig

Es ist schwer zu übersehen und kaum zu überhören, wenn die Feuerwehr ausrückt. So denkt man sich das jedenfalls: Immerhin kommen die Frauen und Männer mit Tatütata, und ihre Einsätze sind oft spektakulär. „Aber“, sagt Leipzigs Branddirektor Axel Schuh, „das ist nur der Teil unserer Arbeit, der den Leuten auf Anhieb einfällt.“ Mit zwei weiteren Aufgaben tragen freiwillige und Berufsfeuerwehrleute zum Gemeinwohl bei, findet er: „Wir sind ein sozialer Kitt – gerade in den Ortsteilen.“ Und: „Die Feuerwehr betreibt in gewisser Weise sogar Wirtschaftsförderung.“

Im Einsatz erleben Feuerwehrleute nicht nur wohlmeinende Reaktionen

Die meisten Leipziger Eingemeindungen zeichnen sich durch eine dörfliche Struktur aus. „Hier sind wir nah an den Bürgern, nah an den Vereinen“, so Schuh, in der Jugendarbeit und bei Festen. Die wirtschaftliche Bedeutung wiederum sieht der Feuerwehrchef in der Verhinderung größerer Brände. Nicht so sehr wegen der unmittelbaren Sachschäden – „sie sind fast immer versichert“. Sondern weil die Feuerwehr helfe, Betriebsausfälle und daraus resultierende Insolvenzen zu vermeiden. „Firmen verlieren ihre Kunden und Geschäftspartner, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht mehr arbeiten können.“

Anzeige

Branddirektor Axel Schuh freut sich über die Beliebtheit der Leipziger Feuerwehr. Quelle: Dirk Knofe

Ob es diese zwei Aspekte sind, die die Befragten der HHL-Studie veranlasst hat, der Feuerwehr Bestnoten zu geben? Oder doch eher der Einsatz bei Bränden, überfluteten Kellern oder am Unfallort? „Jedenfalls freuen wir uns sehr über die Wertschätzung für alle Kollegen und Kameraden“, sagt Schuh. Bundesweite Umfragen zeigen immer wieder, wie beliebt die Feuerwehren sind. „Es ist schön zu wissen, dass es auch in Leipzig so ist.“ Selbst wenn die Kollegen im Einsatz nicht ausschließlich wohlmeinende Reaktionen erfahren. „Aber das können wir einordnen. Klar, dass manch einer in der Angst gereizt reagiert. Oder wenn jemand seine wirtschaftliche Existenz bedroht sieht.“

Einen Spitzenplatz haben nach Ansicht des Leipziger Branddirektors jedoch auch andere Fachleute verdient. „Ich ziehe meinen Hut vor den Pflegekräften, die sich für kranke, alte, behinderte Menschen Zeit nehmen. Die Corona-Krise hat wieder gezeigt, wie wichtig sie für das Gemeinwohl sind“, lobt er. „Sie kümmern sich im Stillen“. Ohne Tatütata.

Von Mathias Wöbking