Leipzig

Der Hilfseinsatz der Leipziger Feuerwehr im Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz wird verlängert. Wie die Stadt Leipzig am Mittwoch mitteilte, verabschiedete Bürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) eine zweite Gruppe von Einsatzkräften. Diese soll bereits am Mittwochnachmittag in der vom Hochwasser betroffenen Region eingetroffen sein. Die Feuerwehr Leipzig hat im Katastrophengebiet Ahrweiler inzwischen die Leitung eines Einsatzabschnitts übernommen.

Schon seit Montag sind Leipziger Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes im Hochwassergebiet im Einsatz. Am Montagmorgen brach ein Konvoi aus 18 Fahrzeugen in Leipzig auf. Rund 60 Einsatzkräfte wurden nach Rheinland-Pfalz gebracht, darunter auch eine achtköpfige medizinische Task-Force des Deutschen Roten Kreuzes. Mitgeführt wurden Pumpen und Stromerzeugungsaggregate, die im Katastrophengebiet besonders dringend benötigt werden.

Auch Stadtreinigung schickt zwei Mitarbeiter nach Ahrweiler

Geplant ist, dass die operativen Kräfte bis mindestens Sonntag in Ahrweiler bleiben. Wie lange die Einsatzleitung vor Ort bleibt, soll im Laufe der Woche entschieden werden, heißt es seitens der Stadt.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr haben sich am Mittwoch auch zwei Mitarbeiter der Stadtreinigung Leipzig auf den Weg in die Region Ahrweiler gemacht. Sie transportieren Equipment wie für die Feuerwehrmänner der Branddirektion Leipzig. Wie die Stadtreinigung mitteilte, würden die beiden Mitarbeiter mit einem Transporter Feuerwehrbekleidung zum Wechseln, aber auch Ausrüstung und Getränke nach Rheinland-Pfalz bringen.

Von Lilly Günthner