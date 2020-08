Leipziger Firma macht sich fit für das Nachrüsten von Abbiegeassistenten

Leipzig

Die Firma Vemes baut ein neues Geschäftsfeld auf: den nachträglichen Einbau von Abbiegeassistenten in LKWs. Solche Geräten spüren Radfahrer und Fußgänger auf, die sich im toten Winkel von langen Fahrzeugen befinden und von deren Fahrern nicht gesehen werden können. In der Vergangenheit gab es deshalb auch in Leipzig mehrere Todesopfer – erst am 21. Juli starb ein 81 Jahre alter Radler, weil ihn die Lasterfahrerin nicht sehen konnte (die LVZ berichtete). Hätte das Fahrzeug einen Abbiegeassistenten gehabt, würde der Senior wahrscheinlich noch leben. Die Europäische Union beabsichtigt, ab 2022 für alle neuen LWK-Fahrzeugtypen und ab 2024 für alle neu zugelassenen LKW und Busse Abbiegeassistenten vorzuschreiben. Bislang sind diese Systeme keine Pflicht – aber angesichts der zahlreichen Unfälle eigentlich notwendig.

Kooperation mit Tüftlern aus Hessen

Wer die Merseburger Straße stadtauswärts fährt, entdeckt gleich nach dem großen VW-Autohaus auf der linken Seite den Firmensitz von Vemes. Dort hat der 61-jährige Frank Möller das Sagen, der im Jahr 2001 mit seiner Frau Andrea Vemes gegründet hat. Aus dem kleinen Betrieb mit zunächst vier Mitarbeitern ist inzwischen eine Firma mit 18 Angestellten geworden. Rund 1500 Nutzfahrzeuge werden jetzt im Jahr repariert oder mit Spezialaufbauten für Entsorgungs- oder Bauunternehmen versehen.

Anzeige

Firmenchef Frank Möller hat den neu entstehenden Markt der Abbiegeassistenten von Beginn an verfolgt. „Vor etwa zwei Jahren gingen mehrere Firmen an die Entwicklung solcher Geräte“, erzählt er. Vor einiger Zeit seien dann die ersten leistungsfähigen und zuverlässigen Systeme auf den Markt gekommen und von Vemes getestet worden. „Letztendlich haben wir uns für den Luis Abbiegeassistenten entschieden“, so Möller.

Weitere LVZ+ Artikel

Kameras nehmen im 140-Grad-Winkel auf

Dieses Gerät erfasst mit seinen Kameraaugen nicht nur den toten Winkel an der Fahrbahnseite, sondern optional auch die Front der Lasters. „ LKWs sind teilweise so unübersichtlich, dass der Fahrer nicht sehen kann, wenn vorn ein Fußgänger dicht am Fahrzeug vorbeigeht“, erzählt Niklaas Feller, Innendienstleiter von Vemes. „Luis I“ zeige dem Fahrer über einen Monitor, was sich in solchen unsichtbaren Bereichen abspielt. „Der bis zu zehn Zoll große Monitor wird gut sichtbar installiert“, erläutert Feller. Die Kameras würden sogar einen 140 Grad-Winkel aufnehmen Außerdem unterscheide das System zwischen stehenden und festen Elementen. „Es erkennt auch Bewegungen in der zweiten Reihe – also wenn ein Fahrradfahrer neben einem stehenden Auto anrollt“, erläutert Feller. „Der Fahrradfahrer wird dem Lasterfahrer dann zusätzlich auch noch akustisch mit einem Piep-Ton gemeldet.“

Großkunden haben Angebote fürs Nachrüsten

Firmenchef Frank Möller hat auf hohe Funktionssicherheit geachtet. „Alle Komponenten werden im Fahrzeug solide verkabelt“, betont er. Die Kamerabilder würden also nicht kabellos übertragen, was manchmal störanfällig sei. „Das muss alles hundertprozentig funktionieren.“

Seit einigen Monaten ist die neue Technik bei Vemes im Einsatz. Ein Mitarbeiter wurde beim Hersteller speziell für den Einbau geschult und hat sein Wissen an die anderen Spezialisten des Mittelständlers weitergegeben. Inzwischen haben Großkunden wie Speditionen, Entsorgungsfirmen und Bauunternehmen Angebote für den Einbau der neuen Technik erhalten.

Bund gibt 1500 Euro Fördermittel

Wie Vemes bietet auch ein halbes Dutzende anderer Firmen ähnliche Abbiegeassistenten an. Denn aktuell sind bereits vier bis fünf verschiedene Systeme auf dem Markt – zu Preisen von rund 2000 Euro.

Vemes-Mitarbeiter Feller betont, dass der Bund Anfang Mai ein Förderprogramm aufgelegt hat, das die Nachrüstung mit bis zu 1500 Euro pro Fahrzeug fördert – bei maximal zehn LKWs je Laster-Flotte. „Das Programm läuft nur noch bis zum 15. Oktober“, betont der Innendienstleiter. Wer sich bald für das Nachrüsten entscheide, könnte also viel Geld sparen.

Lesen Sie dazu auch:

Tödlicher Radunfall in Leipzig: Petition fordert stenge Regeln für LKW

Kann Leipzig LWK ohne Abbiege-Assistent von seinen Straßen verbannen?

So läuft in Leipzig die Einführung von Abbiegeassistenten in LKW

Von Andreas Tappert