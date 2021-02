Berlin/Leipzig

Ein Radiosender speziell für Frauen soll Mitte des Jahres deutschlandweit bei DAB+ an den Start gehen. Die Betreiber wollen das Angebot unter dem Arbeitstitel „herFunk“ darüber hinaus auch im Web verbreiten, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Hinter dem Projekt steht das Unternehmen Teutocast aus Leipzig. „Mit unserem Vollzeitprogramm richten wir uns speziell an Frauen und holen sie in ihrem Dasein zwischen Selbstverwirklichung, Familie, Spielplatz, Karriere oder Freundeskreis ab“, wird Gründungsgeschäftsführer Erwin Linnenbach zitiert. In Deutschland gibt es bereits mehrere Webradios und Podcasts mit dem Schwerpunkt auf der weiblichen Zielgruppe.

„Die Statistiken besagen, dass Frauen häufiger und mit einer längeren Verweildauer als Männer das Medium Hörfunk nutzen“, so Linnenbach. Insofern liege es auf der Hand, einen Special-Interest-Sender zu konzipieren, der den Hörerinnen eine „Audio-Heimat“ biete. „Aber selbstverständlich sind auch Männer herzlich eingeladen, das Programm zu hören und möglicherweise etwas zu lernen.“ Derzeit sei man noch im frühen Aufbau-Stadium. „Der tatsächliche Name des Programms steht bislang ebenso wenig fest wie konkrete Themen oder Inhalte.“ Die Suche nach einer Programmchefin stehe zurzeit im Vordergrund.

Teutocast hat nach eigenen Angaben einen Zulassungsantrag bei der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien gestellt. Zudem habe man sich einen Programmplatz auf der nationalen DAB+-Plattform von Antenne Deutschland vertraglich gesichert.

Von dpa, liko