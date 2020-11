Leipziger Flughafen-Erweiterung: Grüne wollen Planverfahren stoppen

Leipzig

Sachsens Grüne wollen das Planfeststellungsverfahren zum 500 Millionen Euro teueren Ausbau des Leipziger Flughafens unterbrechen. „Einerseits steht dies im direkten Kontrast zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Andererseits ist bei einem solchen Vorhaben die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger unbedingt erforderlich“, erklärte dazu Gerhard Liebscher, verkehrspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion.

Verschiebung auf 2021 gefordert

In einem Gespräch mit der Mitteldeutschen Flughafen AG habe er deutlich gemacht, dass „wir Bündnisgrüne erwarten, dass die Flughafengesellschaften und das Wirtschaftsministerium auf die Betroffenen zugehen und aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das Planfeststellungsverfahren vorerst aussetzen“. Eine gute und umfassende Beteiligung sei aktuell nicht möglich. Das betreffe sowohl die Einsichtnahme in die Tausende Seiten umfassenden Unterlagen als auch notwendige Informationsveranstaltungen. „Ich plädiere daher für eine Verschiebung der Planoffenlegung in das nächste Jahr.“

2019 sei für kein einziges Flugzeug am Airport Leipzig/Halle ein erhöhtes Landeentgelt für den Nachtzeitraum gezahlt worden, ergänzte das Leipziger Landtagsmitglied Daniel Gerber (Grüne). „Leider werden durch die Mitteldeutsche Flughafen AG die Spielräume und Steuerungsmöglichkeiten des Schutzes der Bürgerinnen und Bürger nur unzureichend genutzt.“ Hingegen habe der größte deutsche Frachtflughafen in Frankfurt/Main eine stärkere Spreizung der Start- und Landeentgelte eingeführt, um nächtlichen Lärm zu verringern.

Kein Zuschlag für Nachtlandungen

Nach Angaben der örtlichen Bürgerinitiativen (BI) gegen Fluglärm wurde in der letzten Sitzung der hiesigen Fluglärmkommission ein Antrag zur stärkeren Gebührenspreizung in Leipzig mehrheitlich abgelehnt. In Gesprächen mit dem Umweltministerium habe man aber vereinbart, dass die BI zu dem Thema einen eigenen Vorschlag in der Fluglärmkommission einbringen können. Auch habe das durch Wolfram Günther (Grüne) geführte Ministerium zugesagt, „den Wunsch der Bürgerinitiativen nach einer unterstützenden Finanzierung eines unabhängigen Gutachtens zum geplanten Ausbau des Frachtflughafens“ innerhalb der Staatsregierung voranzubringen, so BI-Sprecher Matthias Zimmermann.

Unterlagen stehen schon im Netz

Die Landesdirektion Sachsen hat am 16. November 2020 begonnen, die Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren des Flughafens (mit 80 Datensätzen in den Anhängen) für einen Monat zur Einsichtnahme öffentlich auszulegen – und zwar in siebzehn betroffenen Städten und Gemeinden sowie im Internet unter http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung. Die Bürger könnten demnach bis 15. Februar 2021 Hinweise dazu einreichen.

