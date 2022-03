Leipzig

Der Flughafen Leipzig/Halle soll bis zum Jahr 2030 klimaneutral arbeiten. Das erklärte Vorstandschef Götz Ahmelmann jetzt in einer Gesprächsreihe des sächsischen Wirtschaftsministeriums. „Wir probieren alles aus – mit Photovoltaik, mit Wasserstoff, mit Elektromobilität“, sagte er. Haupterzeuger von Kohlendioxid seien jedoch die Fluggesellschaften. Für sie solle ab Herbst ein neues Gebührenmodell Anreize schaffen, verstärkt emissionsarme Maschinen einzusetzen. Das gelte auch für den Lärmpegel in der Nacht.

DHL verweist auf „relativ neue Flotte“

Laut Michael Kluge von der European Air Transport Leipzig GmbH setzt deren Mutterkonzern DHL seit Jahren viel Geld ein, um neue Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 777 für den Standort Leipzig/Halle zu beschaffen. „Das ist das modernste Flugzeug dieser Klasse, das im Augenblick durch die Welt fliegt“, sagte er. Auch der Airbus 300, der in Dresden für die DHL-Zwecke umgebaut wird, gehöre in diese Kategorie. „Die Flotte ist relativ neu, aber wir arbeiten kontinuierlich weiter daran, weil wir uns bewusst sind, welche Verantwortung wir tragen und welche Belastung wir auch für einige sind.“

Bis 2030 wolle DHL insgesamt sieben Milliarden Euro in klimafreundliche Logistik investieren. Ziel sei, bis dahin 30 Prozent des eingesetzten Kraftstoffs aus nachhaltigen Quellen (wie grünes Kerosin) zu gewinnen, erläuterte Kluge. Dabei werde in Deutschland und Europa aktuell nur von einem Beimischungsgrad von zwei bis fünf Prozent gesprochen. „Mit 30 Prozent setzen wir eine sehr hohe Messlatte. Leider gibt es nachhaltige Kraftstoffe noch nicht in den Mengen, wie wir sie gerne hätten.“ Deshalb seien mit dem Ziel erhöhte Kosten verbunden. Bis 2050 wolle DHL „alle Emissionen auf Null bringen“, was zum Beispiel auch die Kondensstreifen am Himmel betreffe.

Minister Dulig steht zu Nachtflügen

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) betonte, beide Flughäfen in Sachsen seien wichtige Job-Motoren und unverzichtbar für die Akquise von Investoren, Touristen, Messen und Kongressen. Er bekannte sich auch zu den vielen DHL-Nachtflügen: „Ich stehe für einen 24/7-Flughafen.“ Jedoch müssten Bedenken und Proteste der Anwohner ernst genommen werden. „Der Flughafen ist eine Belastung. Deshalb muss es Teil unserer Strategie sein, diese Belastungen zu reduzieren.“

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) warb darüber hinaus dafür, die Anrainer-Kommunen sowie Ortsteile im Leipziger Norden durch Verbesserungen bei der Infrastruktur zu entschädigen. Ob Lärmschutzwälle zu Straßen, Aufforstung von Wäldern oder beim Schulbau – es gebe da viele Möglichkeiten. Die Messestadt habe mit ihrem kleinen Nordraumbudget, über das die dortigen Ortschaftsräte allein entscheiden können, gute Erfahrungen gesammelt. „Da müssen wir aber noch mehr Gas geben“, befand Jung.

Laut Veranstalter waren die Bürgerinitiativen gegen den Fluglärm beziehungsweise gegen den Ausbau des Airports Leipzig/Halle einer Einladung zu dem Gespräch nicht gefolgt.

Von Jens Rometsch