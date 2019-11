Schkeuditz

Die Streiks bei der Fluggesellschaft Lufthansa wird voraussichtlich nur wenig Auswirkungen auf den Verkehr am Leipziger Flughafen haben. Laut der Website der Lufthansa betrifft der Arbeitskampf der Gewerkschaft lediglich vier Verbindungen, die zwischen Frankfurt und Leipzig unterwegs sind.

So werden 10.10 Uhr (LH 156) und 18.05 Uhr (LH160)keine Maschinen aus der Finanzhauptstadt landen, die dort jeweils 55 Minuten früher starten müsste. Dementsprechend werden 10.45 Uhr (LH 161) und 18.50 Uhr (LH 165) die Flugzeuge in Richtung Frankfurt nicht von Leipzig aus starten. Mehr Ausfälle waren am Mittwochabend nicht bekannt.

Die Gewerkschaft Ufo, die sich für die Belange des Begleitpersonals einsetzen will, fordert vor allem höhere Spesen und Zulagen, sowie einen besseren Zugang von Saisonkräften in eine reguläre Anstellung. Die Bestrebungen den Streik seitens des Unternehmens mit juristischen Mitteln zu verhindern scheiterten bisher. Auch erste Gesprächsrunden kamen nicht zustande. Der Streik soll 48 Stunden dauern. Insgesamt musste Lufthansa 1300 Flüge am Donnerstag und Freitag streichen.

Von tsa