Leipziger Fluglärm-Gegner preisen neuen Koalitionsvertrag

Die kurze Südabkurvung am Airport Leipzig-Halle soll weitgehend entfallen. Die Fluglärmkommission wird neu aufgestellt und ein Fluglärmschutzbeauftragter eingesetzt. Diese Ankündigungen im sächsischen Koalitionsvertrag lassen Bürgerinitiativen vor Ort frohlocken.

Eine Antonow AN-124 steht hinter einem Stop-Schild auf dem Flughafen Leipzig-Halle. Es ist das größte in Serie gebaute Frachtflugzeug der Welt. Die künftige sächsische Landesregierung aus CDU, Grünen und SPD will nun mehr für den Lärmschutz an diesem Airport tun. Quelle: Jan Woitas, dpa